「Delta入侵」大盤商退訂枋山芒果400盒？　女青農查訪曝真相

▲女芒果農林町霙說，許多枋山地區芒果農考量連日大雨，擔心水傷自主品管不出貨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有關網傳匿名截圖指出，屏東枋山某兩村莊因遭印度變種病毒入侵，致使大盤商退訂枋山芒果400盒，枋山芒果女青農林町霙27日指出，目前詢問數家枋山地區芒果農，均無聽聞退訂潮，呼籲消費者不要隨之起舞。

林町霙說，枋山芒果產期大約到7月中下旬，枋山地區許多優質果農為確保品質，只要連日大雨，擔心芒果遭受水傷，就會自主品管不出貨，感謝消費者都耐心等候。

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她表示，芒果熟成可吃時，果皮有兩種表徵，一是黑點，代表已熟成，另是整顆芒果透紅鮮豔，也是熟成象徵，但消費者不明瞭，誤以為芒果有黑點是品質不佳，其實是錯誤的觀念，因此，出貨前都會再三說明。

擔任多個芒果產銷班的顧問黃耀寬指出，今年芒果季輔導許多芒果農轉攻電商，銷售總額3百萬元以上，最大的客訴與誤解，其實是消費者說芒果上有黑點，誤以為是壞果，但卻是熟成可吃的好兆頭。

許多芒果農的門市從三級警戒以來，門市業績「驕傲掛零」，黃耀寬強調，輔導的屏東芒果農都恪遵疫情指揮中心規範，室外作業時不超過10人，無論採果或理貨前，都量體溫、戴口罩、戴護面罩、每天早、中、晚至少清消三次以上。

他們呼籲消費者，信任屏東縣政府的防疫作為，疫情期間，任何的獵巫臆測或以訛傳訛，都對疫情與產業沒有幫助。而枋山地區芒果產季只到7月中下旬，枋山地區每年供應全台25萬箱以上芒果，不能用單一芒果的盤商退訂400盒就說是退訂潮；而員工與供應商是品牌的兩大支柱，必須以誠信為本，面對供應商要提供合理對待，不要左手說疫情退訂，右手壓制價格，這樣殺雞取卵的作為，會讓農民心寒！

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