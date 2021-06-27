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民俗療法險成防疫破口　南警即時查獲違法推拿按摩移送裁罰

▲台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌下持續營業，全案依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌下持續營業，全案依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國疫情3級警戒延長至7月12日，業者與民眾多能秉持著防微杜漸、同島一命的價值觀，共同堅守保持社交距離、實聯制、特定行業暫停營業的做法，但仍有部分業者與民眾心存僥倖，台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌下持續營業，險成防疫破口，全案依法函送衛生局裁罰。

市警一分局自從疫情第三級警戒發布以來，每日皆規劃勤務針對轄內特定處所探查，請相關業者恪遵政府規定。本次於東區崇德市場周邊所查獲的民俗療法，係市府規定之應配合關閉行業（按摩業），加上業者未申請營業登記，形成防疫破口的可能性更不容小覷。

▲台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌下持續營業，全案依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

一分局文化派出所員警6月25日下午2時許，於巡邏勤務途中，驚見民宅門口有「各類酸痛筋絡調整」旗幟且有人員進出，始進入稽查，當場發現58歲梁姓負責人正為48歲鄭姓顧客在按摩床上按摩，業主與顧客當下也坦承係營業行為，1小時600元。警方當場喝令停止並依違反傳染病防治法第36條及第71條，轉報衛生局進行裁處。

▲台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌下持續營業，全案依法函送衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方表示，在場接受筋絡按摩的顧客面對警方的追問，坦承想透過按摩師傅的巧手，活絡筋骨、疏鬆肌理、緩解身體疲勞，但卻可能因此犧牲全民的防疫努力。防疫期間，全民共同遵守政府規範絕對是面對疫情的最佳良方，貪圖自利致危害公共安全，萬不可取！在此疫情嚴峻的時刻裡，警方將持續強化稽查作為、堅守防線，不容心存僥倖的業者及顧客因一己之私，造成防疫破口！

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