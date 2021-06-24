高雄婦躺椅享受腳底按摩　門沒關被活逮...業者硬拗：我阿嬤啦！

記者洪靖宜／高雄報導

高雄苓雅區有間傳統整復推拿店家違規偷偷營業，由於店門口大門敞開，屋內業者正幫客人腳底按摩的狀況被看得清清楚楚，雖業者一開始辦稱是「阿嬤來按摩」，但經蒐證後他才坦言是配合婦人方便才將鐵門拉起，沒想到就被警方逮個正著。

▲推拿店非法營業被警方逮個正著。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄苓雅區廣東二街一間推拿店，遭民眾檢舉疑似開門營業，民權路派出所員警於23日11時40分前往查看，果真看到店面大門敞開，透過玻璃門更是能將店內營業狀況看得清清楚楚，裏頭燈火通明，一名86歲的陳姓老婦坐在椅子上，蘇姓業者則是正幫她腳底按摩。

▲業者一開始還稱客人是他阿嬤。（圖／記者洪靖宜翻攝）

蘇姓業者見警方上門查緝時，嚇到立即停下動作，他起初向警方表示：「這是阿嬤，不是客人啦」，而一旁的陳姓婦人見警方要查身分時，自爆說：「我住附近，只是出來買早餐，又沒有什麼」。

蘇姓老闆見警方均全程錄音錄影，才協助勸說客人配合警方稽查。蘇姓負責人無奈地說：「之前都會把鐵門放下來，今天下雨看阿嬤不方便才把鐵門打開，沒想到剛好就遇到警察上門取締」。警方將業者營業過程全程錄影蒐證後，依據《傳染病防治法》，在特定場所未依規定停業者，可處新台幣6萬至30萬元，依法告發取締、移請主管機關裁罰。

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