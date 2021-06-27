Delta侵台！侯友宜再超前　全台首創「虛擬病房平台」

▲侯友宜視察虛擬病房執行情形。（圖／新北市政府提供）



記者黃巈禾／台北報導

Delta變種病毒侵台，醫療量能問題再浮檯面。新北市長侯友宜超前部署，為了防止「隱性缺氧」猝死者增加，他早在6月上旬宣布，效仿英國經驗，在集中檢疫所、專責醫院推動「虛擬病房平台」，醫護人員從後端追蹤個案。侯友宜27日到深坑檢疫所視察虛擬病房的操作情況。

侯友宜表示，深坑集中檢疫所由土城長庚醫院負責醫療體系的照顧，無症狀和輕症確診者，入住集中檢疫所或加強版防疫旅館時，會配發血氧儀等，讓檢疫所內的隔離個案，每天定期到平台登錄血氧、體溫、血壓、心跳等生理數據。

侯友宜指出，透過虛擬病房平台，可以監看確診者每天的血氧濃度、溫度、脈搏，一有狀況就可以把燈號（紅燈、黃燈、綠燈）傳訊到整個醫療站的中心，醫生可以隨時介入，而且可以跟確診者保持適當，不用接觸就可以治療。

▲侯友宜透過虛擬病房平台，與一位媽媽和兩位小妹妹視訊。（圖／新北市政府提供）



此外，侯友宜也指出，該平台有「視訊」功能，讓個案能和醫護隨時視訊關懷互動，因此稱為「遠距關懷」，視察時，他和一位媽媽與同住的兩位小妹妹視訊，詢問他們的身體狀況，以及入住集中檢疫所的生活細節，遠距視訊功能，讓疫情期間不便於實體接觸的限制下，提供個案溫暖與關懷，更可以掌握個案生理狀況，並即時進行醫療處置。

侯友宜強調，虛擬病房可以減輕醫療的負擔，讓醫療量能能針對重症來加以處理，因此，虛擬病房用在社區的大型感染，在集中檢疫所不夠用的時候，也可以在家來做監看健康情形，不但可以降低重症死亡率，也可以讓整個醫療團隊即時介入，在社區感染的時候發揮最大的功能。

最後，對於Delta變種病毒的入侵與挑戰，侯友宜要大家做最好的準備和最壞的打算，要有關單位儘速評估成效，持續推動「遠距關懷虛擬病房平台」，進一步防範隱形缺氧，也要有效減輕第一線醫療負擔。