猛烈熱浪強襲美國西北　西雅圖波特蘭恐見41度高溫

▲華盛頓州西雅圖28日氣溫可能來到前所未聞的攝氏41度新高紀錄。（圖／路透，下同）

文／中央社西雅圖26日綜合外電報導

史上最猛熱浪之一襲擊美國西北部地區和加拿大卑詩省，今天高溫來到攝氏38度，明後兩天更可能改寫高溫紀錄。地方官員警告居民小心中暑，電力公司則呼籲大眾節約用電。

路透社報導，美國國家氣象局（NWS）表示，鑒於美西地區週末和接下來一週氣溫都比平均氣溫高出個攝氏10度以上，因此對華盛頓州、俄勒岡州全部地區以及愛達荷州、懷俄明州和加州部分地區發布高溫警示。

在華盛頓州西雅圖，今天氣溫高達攝氏37度，28日可能來到前所未聞的攝氏41度新高紀錄。官員提醒市內72.5萬居民多喝水、拉下窗簾、開啟電風扇，若有必要可前往市立降溫中心。

名為Anne the Noble Land Waffle的網友在社群網站推特（Twitter）貼文說，「室外熱得難以忍受，我只跑趟郵局，結果得叫（叫車服務業者）Lyft回家。即使擦了防曬、遮陽、喝水，我仍差一點熱昏過去。」

而在俄勒岡州第一大城波特蘭，美國廣播公司新聞網報導（ABC News），氣象專家預測明天高溫將達攝氏42.2度，打破1981年寫下的攝氏41.6度紀錄。

波特蘭所在的蒙諾瑪郡（Multnomah County）官員示警說，過攝氏38度的高溫恐導致公共運輸誤點、緊急醫療服務緊繃以及電力中斷。當地衛生官員呼籲家中沒有冷氣的民眾前往降溫中心避暑，說當地處於「威脅性命」的高溫之中。

美國太平洋西北地區夏季氣候通常涼爽宜人，許多人住家沒有冷氣，如今熱浪一來，引發搶購潮，商店內的移動式冷氣和電扇銷售一空，部分醫院取消室外疫苗接種站，市政府忙著開設降溫中心，籃球比賽取消或改期，電力公司則嚴陣以待因應可能的跳電情況。

提供10個州電力服務的「太平洋電力」（Pacific Power）發布聲明說，他們不預期會出現高溫相關的服務中斷，但懇請用戶於熱浪期間節約用電。

美國國家氣象局同時警告，天氣乾燥加上多風，今起至下週初始也會升高對林火氣候的關注。

加州去年野火季特別猛烈，焚燒超過1.7萬平方公里的土地，摧毀當地數百棟房屋。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast