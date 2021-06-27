衝浪巧遇公牛鯊！12歲少年小腿肚「整個被啃光」...喊：怎沒感覺

▲維亞米爾衝浪時，慘遭公牛鯊襲擊啃咬腿部。（圖／翻攝自fox10phoenix）

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛州一名年僅12歲的陽光少年，日前在海灘與朋友接受教練的窗浪訓練時，不慎遭到公牛鯊襲擊，整個小腿後側皮肉當場被啃一個大洞，頓時鮮血淋漓，至今已接受3場大型手術，不過他卻以樂觀的態度面對，實令人敬佩。

根據《鏡報》、《每日星報》，這名12歲少年維亞米爾（Jai Villamil）日前在佛羅里達州的新士麥那海灘（New Smyrna Beach）與幾名好朋友接受當地知名衝浪教練哈耶克（Charley Hajek）的指導學習衝浪，豈料維亞米爾才與幾名好友剛下水，便遭到疑似公牛鯊的攻擊。

▲維亞米爾熱愛衝浪，當時他與母親合影。（圖／翻攝自gofundme）

哈耶克回憶當時情景，「維亞米爾從沙洲站起來，態度平淡到好像在描述其他人的事情般，他若無其事說道，『我覺得我好像被咬了』，當他起身抬腳，我才看到他腿部鮮血淋漓，小腿後側的小腿肚被啃咬到消失不見！」

哈耶克隨即用衝浪上的繩帶將維亞米爾的腿部固定住、達成止血效果，緊急送醫搶救，維亞米爾的小腿腿部肌肉、末梢神經、血管等受到嚴重傷害，末梢神經的損傷造成腳無法自由移動。當他的母親接獲院通知時，正在為客戶美髮，直到趕至醫院後還得等候2個多小時，直到維亞米爾的手術結束。

維亞米爾回想起當時驚險的情況，他雖然知道自己被咬，但並未感覺到太大的疼痛，反而是一種奇怪的感覺，「我想我其實蠻幸運的，因為當我被咬時，剛好牠咬掉了我的神經，使我的腿部完全只感覺到麻木。」

▲維亞米爾恐需臥床4、5個月，不過他態度樂觀進取。（圖／翻攝自flipboard）

維亞米爾經歷3次大型手術，在恢復期間不得不放棄熱愛的戶外活動，包括衝浪、踢足球，只要想到未來4、5個月還得臥床，便感覺到非常沮喪；不過他卻仍試圖在短時間內重拾樂觀的態度，希望能儘快重回海灘衝浪。

哈耶克事後解釋，從維亞米爾腿部受傷的嚴重程度與當時所在的水域深度來看，很有可能是遭到公牛鯊襲擊。據悉，公牛鯊是被世界公認最可能咬人的3大鯊魚品種之一，另外2種是虎鯊與大白鯊。

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