　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

▲▼孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校。（圖／翻攝自臉書／National Centre for Truth and Reconciliation）

▲加拿大原民團體近日在卑詩省、薩克其萬省的天主教原民孩童寄宿學校舊址發現無名塚，其中一處是甘露市印地安寄宿學校。（圖／翻攝自臉書／National Centre for Truth and Reconciliation）

中央社訊

不到一個月內，加拿大原住民團體分別在卑詩省和薩克其萬省的天主教原民孩童寄宿學校舊址發現無名塚，讓加國過往形同對原住民「文化種族滅絕」的黑歷史再次呈現世人眼前。

「華盛頓郵報」報導，近日兩起駭人發現讓許多民眾再度呼籲拆除紀念當年教育官員的石碑或雕像，向聯邦政府與天主教會追究責任的呼聲也越來越高。但對加國原住民而言，失蹤兒童與無名塚早非新聞，他們對這種事滿腔怒火但見怪不怪。

▸加拿大的原民寄宿學校是什麼？

原民寄宿學校是指19世紀由政府資助成立的寄宿學校系統，一般由教會負責經營，主要任務是對原民兒童施行同化教育，當時加國全境至少有130所這類學校。

這種教育體制可追溯到1883年，當時加國首任總理麥唐納（John A. Macdonald）的主張是「學校若空著，原民孩童與野蠻人雙親同住，儘管還是可以學習讀、寫，但習慣與想法仍是土著」，政府應該將原民孩童送進學校消除雙親影響，學習「白人的生活習慣與思維模式」。

加拿大2008年設立「真相與和解委員會」（Truth and Reconciliation Commission）調查當年這些原民寄宿學校，發現約有15萬原民孩童被送入，通常都是強迫入學，他們在校時禁說母語、不准有傳統習俗，很多人受虐甚至遭性侵。

這些學校直到1970年代才紛紛關閉，最後一間聯邦政府資助的寄宿學校直到1990年代才熄燈。真相與和解委員會2015年形容，這是「文化種族滅絕」（cultural genocide）。

▸最近發現的遺址為何？

原民團體上月底透過能掃描地面下的雷達，探測到卑詩省「坎路普斯印第安寄宿學校」（Kamloops Indian Residential School）地底埋藏215具學童遺骸。這所學校成立於1890年，至1969年之前一直由天主教會經營，1969年後聯邦政府接手轉供居民孩童日常上學，直到1978年才關閉。

本週，原住民團體Cowessess First Nation主席德洛姆（Cadmus Delorme）又宣布在薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval）寄宿學校舊址發現751座無名塚。這所學校同樣由天主教傳教士成立於1890年代，1990年代關閉。德洛姆說，墓址是1886年由傳教士所建，不確定埋的是否全為兒童，當中有些遺骸可能是成人。

▸飢、病、性侵 原民孩童寄宿生活悽慘

真相與和解委員會前主席辛克雷（Murray Sinclair）指出，他們確認出至少3200名死於寄宿學校的原民孩童，原民兒童的死亡率遠高於全國平均。

寄宿學校衛生條件差，學童常死於肺結核等疾病及營養不良，常見死因還包括意外、火災、自殺等，還有些學童逃離學校後下落不明。曾有倖存者在聽證會揭露，部分學童遭神父性侵產下女嬰後，女嬰被蓄意殺害；為節省費用，這些孩子死後就埋於學校附近無名塚。

▸真實遇害人數恐永難查明

加國官方指出，由於相關紀錄殘缺不全，部分教會也不願提供相關資訊，寄宿學校的確切死亡人數恐永遠無法查明；即便有紀錄的案件，學校與政府紀錄還常沒登載姓名、性別與死因。

加拿大聯邦政府曾在2008年就寄宿學校體制正式道歉，但負責經營多數學校的天主教會則無。

現任總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年就任時，承諾會將相關案件列為政府核心要務，也會積極回應真相與和解委員會所提的94項呼籲，包括將這段歷史列入學校課程、減輕原民孩童的兒福負擔，但部分原住民批評，政府的進展太慢。

天主教教會當年在原民寄宿學校所扮的角色也被人檢討，呼籲教宗需出面道歉。曾經營過原民寄宿學校的加拿大聖公會（ACC）雖曾就此道歉，但教宗方濟各（Pope Francis）僅於日前表示，他對這些悲劇深感悲痛，並未道歉。

ET快訊
大雨夜襲！西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

台灣盛行「宇美町式」打法　日本發明醫生驚訝：能幫朋友很開心

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

澳洲Delta變異株病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

Delta PLUS狡猾升級！完全操控全球　南非怕：已打趴其他變種

文在寅睽違4年登《時代雜誌》！狂誇讚金正恩　慘遭打臉：殘忍弒兄

秘魯變種「Lambda病毒」在英國首次現蹤！　確診者多有海外旅遊史

英國Delta病例數已破10萬！1週狂增50%　政府舉數據要民眾快打疫苗

變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

台灣鯛無視三級警戒灌爆日月潭　部落防疫站痛斥：開什麼玩笑！

確診婦剖腹產子「母乳有抗體」　產後短暫分離...堅持擠奶護寶寶

小禎傳授「忘掉渣男」關鍵方法　曝李進良和13歲女「互相封鎖」！

3歲弟為家人下廚「切菜超熟練」　童音貼心叮嚀拿刀要注意萌翻❤

屏東12確診Delta！2村升四級？　潘孟安急喊：沒有要封城、封村

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

台灣盛行「宇美町式」打法　日本發明醫生驚訝：能幫朋友很開心

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史　至少3200人死於寄宿學校

澳洲Delta變異株病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

Delta PLUS狡猾升級！完全操控全球　南非怕：已打趴其他變種

文在寅睽違4年登《時代雜誌》！狂誇讚金正恩　慘遭打臉：殘忍弒兄

秘魯變種「Lambda病毒」在英國首次現蹤！　確診者多有海外旅遊史

英國Delta病例數已破10萬！1週狂增50%　政府舉數據要民眾快打疫苗

變種再進化「Delta+病毒」擴散12國！印度累計51例　傳播力恐更強

「大眼仙妹」報案協尋失聯爸！人找到了　網暴動謝警：岳父還好嗎

少婦殺老公「出書坦承復仇」！悲慘遭遇60萬人求情　法官判決出爐

「施小紅」侯炳瑩53歲近照曝光！　凍齡外貌美翻…網封台版李英愛

新北恩主公醫院挨批「疫調、匡列不實」　院長發聲明低姿態道歉了

疫情下學會「單身感」！分手後的Gap Year最珍貴：把前任當學校

身心障礙外送員「腳踏車送餐」　騎3km發現「找嘸人」遭惡整

三眼怪可愛能量入侵！居家服、各式小包　超過10種單品超欠收

滅火器新歌MV軋一角被酸爆…館長深夜道歉！「都是我的錯罵我吧」

嗆張顯耀「邊罵乞丐邊偷打」！黃捷怒了：這種嘴臉實在惡劣

大谷翔平「貓」到轟多遠？韋蘭德認為能飛「兩座球場」這麼遠

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

台盛行宇美町式　日本發明醫生驚訝

Delta強襲　雪梨宣布「封城14天」

Delta PLUS狡猾升級！打趴其他變種

Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

家樂福要賣台灣門市　業者回應了

囚犯「帶女回牢激戰」上演SOD　香艷床照曝

孩童無名塚曝光！揭加拿大迫害原民歷史

澳洲Delta病例增　紐澳旅遊泡泡暫停

身心障礙外送員送餐　騎3km發現遭整

Delta+病毒擴散12國　印度累計51例

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

白頭髮也能變黑！研究曝1方法逆轉

他花500多塊買加密貨幣一夜變30兆

WHO封Delta為最強變種！攻陷全球85國

更多熱門

相關新聞

邁阿密40年老公寓坍塌！2關鍵爆熱議

邁阿密40年老公寓坍塌！2關鍵爆熱議

美國佛羅里達州邁阿密一座濱海的12層樓、屋齡40年的公寓，於當地時間24日凌晨1時無預警倒塌，整棟大廈在30秒內便硬生生崩垮，造成至少4人死亡、159人失蹤的慘劇，而佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也於今日要求儘速找出事發原因，來給傷患及罹難者家屬一個交代。

疫苗難擋Delta！WHO：打完2劑還是要戴口罩

疫苗難擋Delta！WHO：打完2劑還是要戴口罩

Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

Novavax證實：台灣透過COVAX爭取疫苗

輝瑞莫德納具心肌炎風險　美FDA加註警語

輝瑞莫德納具心肌炎風險　美FDA加註警語

邁阿密公寓崩塌！小男孩哭喊：別走

邁阿密公寓崩塌！小男孩哭喊：別走

關鍵字：

北美要聞迫害原住民印地安印第安

讀者迴響

熱門新聞

美女主播報完Delta病毒　下秒目睹失控人潮嘆氣了

戴口罩放垃圾…與確診嬤打招呼就確診

北市五星飯店「百人群聚塞爆」　他排隊取餐看傻

童星9歲爆紅卻淪「挖垃圾桶食物果腹」！悽慘身世曝

西南風「增強灌水」　明起南台灣開炸

安卓用戶快檢查！8款APP竊個資偷錢

搶不到紓困貸款沒關係！這間銀行推「50萬大額貸款」　年息僅0.01％

染疫被誤診「肺癌末期」！仁武群聚案逆轉

指揮中心：莫德納第一波7／1開打

高雄勇消摔進700℃油槽！手腳「皮肉分離」

2歲隨父到深山生活41」！男子不知世上有女人

「千年一遇美少女」拍AV？出道作老司機怒了

祕魯祖孫確診當天　潘孟安立西瓜喊+0

前AOA成員珉娥認愛驚爆是小三！

搶到3台血氧機！一夾「女兒小綿羊」測出88

更多

最夯影音

更多
趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」

趙小僑「一日三餐」秒飛韓國　簡單做「紫菜包飯.部隊鍋.韓式烤肉」
進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

進入社區了！基因定序結果出爐　屏東群聚6人感染「Delta變異株」

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

怒！大阿金不爽食物與同伴分享　「氣憤亮牙、眉頭緊皺」媽無奈XD

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

屏東計程車司機染「Delta變異株」　曾2度到台南！網狂抖：快升四級

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

打燈就無敵？三寶「10秒雷2次」 中線右轉...直行機車衰被擊落！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面