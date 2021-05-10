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安平警與店家合作加裝監視器　讓竊嫌無所遁形

▲台南市警四分局查獲吳姓男子，涉嫌竊取安平老街內攤販菸品等，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市警四分局查獲吳姓男子，涉嫌竊取安平老街內攤販菸品等，訊後依法送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平派出所警員顏歆、陳奕儒，5月4日接獲報案稱於安平老街內攤販菸品等遭竊，經瞭解為店家打烊後，因隔日還要營業，僅用塑膠布遮蓋住商品，方便其明天營業，因一時方便疏忽而引起竊嫌歹念，經請店家加裝監視器後，順利緝獲吳姓男子依法送辦。

警方獲報後立即著手調查並調閱周遭監視器畫面，惟屬舊部落住區，監視器裝設寥寥無幾，警方遂積極實施安全檢測工作，勸導店家加裝監視器，以確保店家安全維護，而店家也聽取警方建議，立即加裝監視器，增強周遭治安安全網。

然安平所長楊博超，於案件追查過程機敏比對發現，1名吳姓犯嫌疑似過去曾因深夜檢獲手錶到派出所備案記錄，另又因商家聽取警方意見裝設新監視器後，立即又發現竊嫌二度至店家竊取物品，掌握明確犯案跡證，警方立即將吳嫌緝獲，犯嫌也坦承不諱，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

本案經警方調查該吳姓竊嫌習於深夜遊蕩，常遊走安平地區，發現該店家打烊後仍將香菸置放於路邊且僅用帆布遮蔽，在他有抽菸習性且沒菸抽時，索性隨手入內竊取香菸使用，更辯稱沒竊取其他東西，讓警方哭笑不得，怒斥偷菸取用這不是竊盜難道是免費的嗎？然追查所竊取的43包香菸也辯稱已使用殆盡，也讓店家無法追回損失的菸品。

四分局長甘炎民表示「犯罪已是社會自然產物」，犯嫌只要有機可趁，就會下手犯案，唯有讓「安全管理」深根民眾與社區意識中對你我相當重要，警方也以「治安風水師」為民眾周遭居（店）家安全檢測服務，甚至增加必要的監控設備，使民間能有效與警方監錄系統互補，形成綿延治安監控網絡，以降低治安死角，達到防範犯罪之目的，更能有效打擊犯罪，使民眾對轄區治安更有信心。因此，呼籲「預防犯罪由你我做起」，讓被害遠離你我，讓安平地區更安平。

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