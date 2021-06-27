為打疫苗赴美卻遇樓塌！　數名拉美人入住邁阿密「死亡公寓」失聯

▲佛州邁阿密瑟夫塞德市（Surside）「張伯倫塔南棟大廈」（Champlain Towers South）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州邁阿密的一棟濱海公寓24日晚間發生坍塌意外，12層樓高的大樓在短短30秒內應聲倒塌，至今仍有156人下落不明，至少5人死亡。如今則傳出，有至少36名來自拉丁美洲的外籍人士在此次事故中失蹤，其中多人是為了施打疫苗而來，怎知卻因此魂斷異鄉。

邁阿密濱海公寓24日凌晨1時30分發生大樓崩塌事故，救難人員仍在持續進行搜救作業，但底層起火悶燒，增加了救援難度，至今仍有156人受困於廢墟之下。總統拜登25日也批准佛羅里達州進入聯邦緊急狀態，並授權國土安全局、聯邦緊急事務管理署（FEMA）出面協調所有救難作業。

▲▼邁阿密海濱一棟公寓大廈30秒內崩塌，多名住戶失聯，現場仍在進行搜救作業。（圖／路透社）



根據《邁阿密先驅報》報導，有至少36名失蹤者是來自拉丁美洲的外籍人士，包含智利、古巴以及波多黎各，其中有一部分則是為了接種新冠疫苗，才會特地來到美國。據《彭博社》報導，美國為振興觀光業，推動疫苗觀光，部分州開放替外籍人士接種疫苗，因此也吸引來自全球各地的「疫苗接種客」，邁阿密則是熱門的接種區。

根據阿根廷媒體《國家報》報導，阿根廷整形外科醫師葛佛拉斯克里（Andres Galfrascoli）日前為了施打疫苗飛到美國，並入住張伯倫塔南棟大廈，沒想到卻遭遇倒塌事故，至今失聯中。

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