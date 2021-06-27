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要全台做4件事堵Delta　醫很害怕曝「指揮中心還有時間準備」原因

記者陳俊宏／綜合報導

屏東出現印度Delta變異株，引起全台民眾驚慌。對此，林口長庚副院長邱政洵也直言自己很害怕，別以為Delta只是屏東的事，若進入社區就是全台灣人的事。他呼籲全台民眾應做4件事，且中央流行疫情指揮中心還有一些時間可準備，因Delta群聚是發生在屏東，而非在人口稠密的台北市和新北市。

指揮中心26日表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，另6例基因定序比對中。

邱政洵憂心指出，台灣防疫狀況「先天不足，後天也不太良好」，先天是指疫苗採購速度不及國際，後天則是阻絕病毒於境外的作為。

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心6/26記者會。（圖／指揮中心提供）

邱政洵提到，目前僅有485.66萬劑疫苗，就算每人都只打一劑，也只能保護2成人口，但無論是AZ或者莫德納，都需要打2劑，才能獲得7成保護力；美國已取得全人口2至3倍疫苗，鄰近國家韓國也掌握2億計疫苗，台灣在防堵病毒之際，也要把已取得的疫苗盡快發放，並增加採購量，才是面對高傳染性病毒的最佳因應之道。

對於Delta變異株，《聯合報》報導，邱政洵直言相當害怕，全台陷入Delta疫情機率很大，若Delta和英國變異株橫行台灣，他真的不敢想後果。

邱政洵呼籲，入境和境內都應普篩，且中央流行疫情指揮中心還有一些時間可準備，因Delta群聚是發生在人口相對不密集的屏東，而非在人口稠密的台北市和新北市。他也說，別以為Delta只是屏東的事，若進入社區就是全台灣人的事，一定要落實個人衛生、避免群聚、降低與人接觸、能打疫苗趕快打。

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲▼屏東全力圍堵疫情。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▼屏東縣最新確診個案關係圖。（點圖可放大／記者陳崑福翻攝）

▲計程車司機傳播鏈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

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