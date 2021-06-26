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社會 社會焦點 保障人權

戴口罩放個垃圾…與祕魯返台嬤打招呼就中！民驚：Delta也太可怕

記者陳崑福／屏東報導

枋山自營計程車司機染疫傳播鏈已有12人確診，其中包括祕魯返台家檢疫的嬤孫、計程車司機及其同住家人共6人已確診感染印度Delta變種病毒。經屏東疫調人員調查，「案14407」自述到家門口放垃圾時，剛好案13332也拿垃圾出來，彼此相隔1-2公尺，均戴口罩，有打招呼，但迅速各自進入屋內，卻先後確診，民眾驚呼「如果說法是真實，印度Delta變種病毒也未免太可怕了」。

▲計程車司機傳播鏈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲計程車司機傳播鏈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲計程車司機傳播鏈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼快篩、接種疫苗。

▲計程車司機傳播鏈 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

祕魯返台嬤孫與計程車司機、乘客、乘客同居人、同居人的孫子先後確診後，屏東疫調人員進行疫調，追查感染源，案號「14407」也就是計程車司機乘客同居人，自述在家門口放置垃圾時，剛好案號「13332」(即祕魯嬤)也拿垃圾出來，彼此相隔1-2公尺，均戴口罩，有打招呼，但迅速各自進入屋內。

消息傳開，民眾驚呼「兩人相隔1-2公尺，並都有戴口罩」，最後卻雙雙確診；由於「13332」已確定感染印度Delta變種病毒，「14407」還在做病毒株比對，感染源及順序還待釐清，如果「14407」也確定感染印度Delta變種病毒，這種病毒也實在太可怕了。

縣府表示，對於「13332」說法，縣府將持續追查是否有陳述不實或違反防疫規定情事，再做處理。

Delta變異株的傳播力非常強，縣府在枋山鄉設置3處快篩亭，縣長潘孟安表示，楓港和善餘2村截至25日止共篩檢444人，快篩結果皆為陰性，419人PCR為陰性，其他還在檢驗中；並自明(27)日起在枋山老人活動中心針對楓港村和善餘村展開全面疫苗施打作業，務必全力防堵傳播鏈擴大。

▲枋山排隊快篩 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣政府準備民生物資包 。（圖／屏東縣政府提供）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

▲屏東縣長潘孟安說，縣府全力防堵枋山疫情 。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼枋山排隊快篩。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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