彰化孝媳無症狀確診　「感染源不明」衛生局急追　足跡跨3鄉鎮

▲彰化縣衛生局晚間公布最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化新增1名台商妻(陸籍,40歲)確診個案，要陪婆婆住院前，採檢CT值25.5確診，衛生局晚間公布18日到24日最新6處足跡，分別為彰化市襪哈哈中正店、三民市場、喜美超市中正店及鹿港的彰頂店與秀水黃昏市場等處，衛生局提醒民眾若有發生身體不適現象，請盡速通報衛生局採檢。

這名確診婦去年5月與台商丈夫回到彰化，6月24日陪婆婆住醫院，採檢染疫，屬於單一個案，感染源不明，接觸史目前都還在疫調中，同時也進一步隔離同住家庭成員，採檢結果尚未得知。

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這2天彰化縣衛生局公布的這名確診婦足跡，大都在彰化市，今天跨鄉鎮到秀水及鹿港，有超市、有傳統市場等，今天晚間再公布其他足跡，幾乎都是相同地點，並將昨天6月18日及19日的足跡襪哈哈中正店及立特佳大賣場時間做修改，其餘增列跨鄉鎮到秀水黃昏市場，每次逗留的時間都不超過20分鐘。

衛生局指出，若民眾曾出入上述相關場所的民眾，自出入該場所14天內，若有出現發燒、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請盡速就醫，主動告知醫師活動接觸史，並通報彰化縣衛生局，不得搭乘大眾運輸。

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