林珍羽161秒內講了7次「珍羽」　呱吉譏「原始人」：發言超沒邏輯

▲林珍羽、邱威傑（呱吉）。（合併圖／翻攝自YouTube「柯文哲」、記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

針對好心肝調查報告限北市議員看30分鐘爭議，北市府副發言人林珍羽26日在北市防疫記者會「不實訊息澄清專區」時段，點名北市議員邱威傑（呱吉），盼他如果覺得時間不足，可以向市府「協商」，而非用「拗」；但由於在整段短短2分41秒中，林珍羽說了7次「珍羽」，讓邱威傑在臉書嘲諷，「我一直以為會用自己的名字來當作主詞的只有原始人和宋楚瑜」。

日前包括邱威傑在內的台北市議員，對於政風處提供的百頁好心肝調查報告，市府卻只給議員5頁版本，而完整版得需到議會特定房間內，且每位議員線看30分鐘，不能抄筆記也不能拍照，議論紛紛。

對此，林珍羽26日在記者會上表示，昨天呱吉議員有特別向北市反映，台北市府只能給議員看30分鐘，但是真的只是這樣子嗎？

她指出，關於好心肝疫苗施打問題報告，其實相關事宜，珍羽要跟大家提醒，其實在內政部民國96年6月5日就明訂，相關調閱且不遮蔽文件內容的方式提供，而好心肝報告是經過市議會及市府雙方協調，以不公開、不造成台灣人民恐慌的方式方式來做查閱，所以並沒有市府不公開，或者是說「誰說不能公開」。

至於為何限定30分鐘？林珍羽解釋，以往以議會歷史來說，是已參酌文件以及議員人數進行安排，所以議員若認為時間不夠，我們都可以進行協商，基本上是以公平性原則。

她也透露，其實好心肝報告裡面只有25頁，其他部份都是前情提要及引法用語，所以呱吉議員，「如果您用拗台北政府來看只有30分鐘」，但其實這樣子，對台北市議會議長，還有所有議會同仁，是滿大的衝擊，如果您認為議會字眼裡面 用協商的方式，進行溝通協調的話，「我相信會更好的」。

林珍羽還對邱威傑說，如果您對報告裡有疑慮，其實北市府可再跟議長溝通，台北市政府絕對會配合台北市議會，因為台北市議會監督台北市政府預算，我們不可能讓議員用拗的方式，絕對是用協商方式，所以議員如果有任何需要，都可以跟台北市政府說明。

而在短短的2分41秒內，林珍羽的發言中就講了7個「珍羽」。接著，晚間邱威傑在臉書以不指名道姓的方式譏諷，「我一直以為會用自己的名字來當作主詞的只有原始人和宋楚瑜。例如『吼多 餓』、『吼多 生氣』或『楚瑜我今天來到這裡』，聽到年輕政治人物也這樣講話真的蠻震驚的」。

另外一篇，他則模仿口氣說，「好啦，威傑我覺得今天市府記者會的發言超級沒邏輯的，真的要吵這個喔？其實我本來沒有要打這題的。但我真的不是打不還手的人。但比起胡亂詮釋政府函示，和推導上有問題的結論，我們下禮拜大家上班時間拿證據出來講啦」。

▼邱威傑以不指名道姓方式譏諷林珍羽。（圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu）