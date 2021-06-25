游淑慧：北市6月急難救助金已核定5577萬　申請數比同期多173倍

▲游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內三級警戒衝擊民生經濟，國民黨台北市議員游淑慧25日晚間透露，台北市民急難生活救助金6月份申請人數，是2020年全年申請人數的14倍，是6月同期的173倍；光6月1日至6月22日，北市府就受理2萬1325件，核定補助的超過萬件，核定金額達5577萬。

游淑慧25日晚間在臉書表示，心酸酸，沒有疫苗就不能正常生活，影響的不只是健康，還有生計，「不是病死就是餓死」這句話或許太聳動，然而確實，日子難過的人越來越多。

接著，她透露，25日上午在審查社會局的決算時，關心台北市目前的紓困狀況，結果聽到難以想像的數據；北市市民急難生活救助金6月份申請人數，是去年全年申請人數的14倍，更是6月同期的173倍，說是百倍艱難也不為過。

游淑慧指出，2020年全年申請北市急難生活救助的市民有1525名，核發金額為620餘萬，但今年光是6月1日至6月22日，市府就受理了2萬1325件，核定補助的已經超過萬件，核定金額達5577萬。

游淑慧表示，都是因疫情失業和工時減少，而導致生活困苦者，對大家生計的衝擊，遠高你我和官員的想像。

另外，游淑慧也提到，台北市政府發動的防疫捐款帳戶，已募集超過三億多，她明確向社會局說， 買快篩試劑或補貼防疫旅館，都應該由公務預算來支出。

游淑慧表示，「市府自己的口袋飽飽，卻要發動募款，這是學高雄氣爆，搞個能彈性運用的小金庫嗎？這是我不懂的。既然發動捐款了，募得的款項就應該都用在援助困境的民眾！我相信市民的愛心捐款，是為了救助更弱勢的人，不是幫市府採購買單！」

▼游淑慧25日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）