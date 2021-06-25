　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧：北市6月急難救助金已核定5577萬　申請數比同期多173倍

▲游淑慧。（圖／記者湯興漢攝）

▲游淑慧。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國內三級警戒衝擊民生經濟，國民黨台北市議員游淑慧25日晚間透露，台北市民急難生活救助金6月份申請人數，是2020年全年申請人數的14倍，是6月同期的173倍；光6月1日至6月22日，北市府就受理2萬1325件，核定補助的超過萬件，核定金額達5577萬。

游淑慧25日晚間在臉書表示，心酸酸，沒有疫苗就不能正常生活，影響的不只是健康，還有生計，「不是病死就是餓死」這句話或許太聳動，然而確實，日子難過的人越來越多。

接著，她透露，25日上午在審查社會局的決算時，關心台北市目前的紓困狀況，結果聽到難以想像的數據；北市市民急難生活救助金6月份申請人數，是去年全年申請人數的14倍，更是6月同期的173倍，說是百倍艱難也不為過。

游淑慧指出，2020年全年申請北市急難生活救助的市民有1525名，核發金額為620餘萬，但今年光是6月1日至6月22日，市府就受理了2萬1325件，核定補助的已經超過萬件，核定金額達5577萬。

游淑慧表示，都是因疫情失業和工時減少，而導致生活困苦者，對大家生計的衝擊，遠高你我和官員的想像。

另外，游淑慧也提到，台北市政府發動的防疫捐款帳戶，已募集超過三億多，她明確向社會局說， 買快篩試劑或補貼防疫旅館，都應該由公務預算來支出。

游淑慧表示，「市府自己的口袋飽飽，卻要發動募款，這是學高雄氣爆，搞個能彈性運用的小金庫嗎？這是我不懂的。既然發動捐款了，募得的款項就應該都用在援助困境的民眾！我相信市民的愛心捐款，是為了救助更弱勢的人，不是幫市府採購買單！」

▼游淑慧25日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

▼游淑慧25日晚間臉書發文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／游淑慧 台北市議員）

ET快訊
媳婦小舉動惹怒公公　收存證信函遭討600萬：你們給我搬走
80歲老婦遲到　台中眼鏡壯男成功打到殘劑！市府說話了
才爆婚變　汪小菲又被拍「帶辣妹上酒吧」！網看傻：大S會氣瘋
26歲女失蹤10天「詭異陳屍」國1邊坡　家屬：她怎走到那的
摩鐵情侶檔愛愛遍全台　女分手怒告：被人夫騙上床性侵
節儉女友「五金行剪指甲」　規定一起洗澡！他同居3個月崩潰
獨／女慘遭化學槽車輾斃！獨力養大2孫　返家路成人生最後一程

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

4天17人確診！北市成立前進指揮所　進駐萬大、濱江市場圍堵疫情

游淑慧：北市6月急難救助金已核定5577萬　申請數比同期多173倍

捷克遭「史上最強龍捲風」狂襲釀3死　蔡英文指示外交部表達慰問

陳其邁隔空戰新北恩主公！孫大千：對「滅台三人組」不吭聲就閉嘴

感謝日本捐贈疫苗　蔡英文：有來有往、不卑不亢才是國家態度

快訊／暌違五年　TIFA會議敲定6／30日線上召開

北農4天篩出17人確診！第一果菜市場9人確診　28攤24日起停業3天

柯建銘批親中人士亂言疫苗乞丐　「人性善良面在國民黨身上消失」

新國防人事「陸軍獨強、空軍獨缺」　陳以信：蔡英文把國安當兒戲

顏寬恒減肥成功！三個月甩掉10公斤　體重數字掉到7開頭

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

男子路中打籃球...還自裝籃球框　騎士路過還被嗆「我不能玩嗎！」

佛心公司！慷慨撥3000萬助紓困 每戶最多領6萬...南投鄉親讚爆

長下坡D檔＋腳煞對汽車負擔大　善用「檔位變換」安全性升級！

幾點了！老婆玩具槍連打晚歸男 老公嚇到跳腳急關門：等一下啦

徐佳瑩深夜接點歌「唱到一半想哭」　 楊丞琳、戴愛玲連讚：好聽

4天17人確診！北市成立前進指揮所　進駐萬大、濱江市場圍堵疫情

游淑慧：北市6月急難救助金已核定5577萬　申請數比同期多173倍

捷克遭「史上最強龍捲風」狂襲釀3死　蔡英文指示外交部表達慰問

陳其邁隔空戰新北恩主公！孫大千：對「滅台三人組」不吭聲就閉嘴

感謝日本捐贈疫苗　蔡英文：有來有往、不卑不亢才是國家態度

快訊／暌違五年　TIFA會議敲定6／30日線上召開

北農4天篩出17人確診！第一果菜市場9人確診　28攤24日起停業3天

柯建銘批親中人士亂言疫苗乞丐　「人性善良面在國民黨身上消失」

新國防人事「陸軍獨強、空軍獨缺」　陳以信：蔡英文把國安當兒戲

顏寬恒減肥成功！三個月甩掉10公斤　體重數字掉到7開頭

新航集團推出旅客與貨運客戶皆可參與的自願性碳補償計畫

美國經濟復甦強勁　「AIoT全球視訊採購大會」滿足國際買家需求

巴黎男裝周／LV聯名NIKE Air Force 1曝光！超狂系列讓男生穿蓬蓬裙

靈魂交換玩不膩！　張新成變女生「撒嬌跺腳」反差萌超Q

《性愛自修室》第3季檔期確定！「戴口罩等戲照」曝光

你敢吃香菜嗎？搭「3種食物」營養加乘　專家推爆：排毒又防癌

網讚「雙眼皮割好美」：介紹一下哪裡！　謝金燕急阻止…幽默曝真相

37歲男國道自撞噴飛慘死！頭部落地重摔　安全帶插著消音扣

快訊／雨彈夜襲高雄！大寮、小港傳積水災情　女子監獄前路樹倒塌

郁可唯家鄉打疫苗備戰10場巡演　新歌藏「512」神秘數字

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

政治熱門新聞

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

周玉蔻爆「又有疫苗週末到台灣」　加碼曝光消息來源

快訊／新冠肺炎燒進北市府！驚傳11樓市長室外駐衛警確診

「慈濟可能最早得500萬劑BNT」　他籲蔡英文別擋

即日起18歲以上可預約施打殘劑　侯友宜曝新北開放順序

萬大路攤商傳攤商確診　北市封36攤花3天消毒

快訊／新北屠宰場爆群聚染疫　1確診、5快篩陽

屢遭哏圖攻擊　柯文哲諷：他們因為我才有飯吃

柯爆雙北合作秘密是夫妻！侯笑回應

日本100萬劑AZ到貨時間曝光

想打殘劑疫苗？北市府教你怎麼「講」

嗆周玉蔻「超級大綠蛆」！館長挺高嘉瑜

快訊／印度變異株入侵！侯友宜：醫護同住家人先打疫苗

更多熱門

相關新聞

預約殘劑2小時真的打到了　4年輕人：太幸運了

預約殘劑2小時真的打到了　4年輕人：太幸運了

宜蘭今下午4時起接受疫苗殘劑預約施打，1男3女共4名幸運兒電話預約搶到名額並順利接種，其中一名輕妹子開心說：下午5時許接到可過來打疫苗電話時，因為太快了，心理都沒準備好，一時以為是詐騙電話，但覺得超開心、超幸運了。另外，宜蘭全縣12個衛生所，每所150個預約名額，也已在下午6時全部額滿。

黃偉哲公然逆時中　批殘劑政策造成亂象

黃偉哲公然逆時中　批殘劑政策造成亂象

高雄警防搶演練也要罩好罩滿

高雄警防搶演練也要罩好罩滿

即／新竹縣87嬤打AZ後8天亡　衛生局：有高血壓病史

即／新竹縣87嬤打AZ後8天亡　衛生局：有高血壓病史

疫情害沒生意！可退溢付營業稅「最高省30萬」

疫情害沒生意！可退溢付營業稅「最高省30萬」

關鍵字：

游淑慧台北疫情捐款急難生活救助金

讀者迴響

熱門新聞

家樂福、全聯怎麼選？　網一致不推它

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

屏東驚見印度變異株！鄉民怕爆「南部GG了」

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

秘魯返台祖孫病毒定序出爐！感染「Delta印度變異株」

蘇貞昌謝日本贈台疫苗　7月起「這些人」優先接種

「開雙B、百萬股東」領紓困！銀行員怒：都拿去買股票

歐陽妮妮法國留學遭欺負！被要求擦男生的尿

Delta變種病毒侵台　網曝恐怖數據：求封城

快訊／再增5死！今本土病例+76　確診降回兩位數

2坨變腫病毒肉佔滿床　手有5個圈

打疫苗後染疫！醫曝最新前5大症狀

無症狀確診竟高達9成！新北40篩檢站揪1100例

即日起「疫苗殘劑開放」！指揮中心：18歲以上不限類別可預約

員工懷孕喊「被硬上」！老闆遭判刑　婦產科還他清白

更多

最夯影音

更多
單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...

單身妹雨中嘶吼「我是原廠的！」　濕身求愛淚訴：誰沒有女朋友...
台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

台中騎士遇阿姨「高速壓車過彎」　姿勢不輸車手！網笑：拓海老媽

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

周子瑜捐50台PAPR！　生日聯絡賈永婕：希望幫台灣做些什麼

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

張晨光「想到女兒嫁人了」秒落淚　神演技網驚呼：連背影都有戲！

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

憂沒收入...北農送貨員發燒硬撐　「退燒藥吃一個月」自撞送醫確診

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面