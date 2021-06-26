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屏東群聚12人「6人定序染Delta病毒」　指揮中心公布5大措施

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，有關屏東COVID-19 Delta印度變異株群聚及其相關感染事件，目前累計12例確定病例，其中6例經基因定序後，均為Delta印度變異株，分別為秘魯境外移入確診祖孫2人(案13332、13333)及案14298、14407、14408、14409。

▲▼0623流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心指出，該起群聚事件指標個案為當地白牌司機(案14298)，經疫調及接觸者採檢後，發現1位工作接觸者(案14409)確診，而案14409之2位家人(案14407、14408)亦同時確診，其中案14407曾於6月11日、6月14日與秘魯境外移入案13332有短暫接觸，其餘事件相關確診個案均為家庭或活動之接觸者採檢後確診。為避免感染擴大，指揮中心已採取相關應變措施如下：

一、精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢，截至6月25日案14298群聚相關接觸者匡列136人、共居家隔離99人、自主健康管理匡列32人，自我健康監測5人，其中已採檢124人，PCR檢驗陽性9人、陰性115人，接觸者持續擴大匡列中。

二、6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢，截至6月25日PCR篩檢共419人皆為陰性；另針對確診個案公布社區足跡點，並完成公共場所消毒。

三、當地醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢。

四、透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚，另針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉三天。

五、給予確診個案妥善臨床照護處置，如符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則即時使用；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。

▲▼印度變種入侵，屏東應變措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼印度變種入侵，屏東應變措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼印度變種入侵，屏東應變措施。（圖／指揮中心提供）

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