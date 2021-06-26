「片仔癀」一粒台幣1.2萬　網諷中藥界飛天茅台「有錢難買」

▲陸知名中成藥「片仔癀」一粒裝被炒高價1600至3千人民幣。（圖／翻攝 片仔癀）

記者任以芳／綜合報導

受疫情影響，大陸部分中藥出現亂象。知名中成藥「片仔癀」在市場上 「 一粒難求 」 引發了大陸網友熱議，市場價已經被炒到了一粒1600元到3千元（單位：人民幣，同下），換算最貴近1.2萬台幣，而且有價無市。如此亂象，被網友嘲諷根本是中藥界的飛天茅台。

據了解，大陸中成藥「片仔癀」成立於1999 年，旗下最著名的產品是與企業同名的「片仔癀」系列產品，其中錠劑是經典產品。官網介紹功能主治為清熱解毒、涼血化瘀、消腫止痛，以及無名腫毒，跌打損傷等各種炎癥，但絕對不是一種「神藥 」。

《澎湃新聞》報導稱，網路炒作買不到「片仔癀」，有投資者在互動平台提問稱「父母糖尿病引發肝功能異常，每月定期買片仔癀吃，但是近期到體驗館限購買2粒，4月預訂了10粒，到現在都沒貨。」

據了解，片仔癀錠劑價格不斷上漲，官方定價590元一粒上漲到千元，且出現斷貨，甚至各大門店、藥店「一粒難求」。甚至有網友稱，「片仔癀和茅台一樣買不到。」

▲大陸各地瘋買「片仔癀」 。（圖／翻攝 中新經緯）

《中新經緯》報導稱，片仔癀體驗館北京銀河SOHO門店也出現排隊人潮，限一人進店，當日最多買兩粒，只賣10位顧客。當日購買2粒的顧客採實名制，5天後才能再次購買，購買1粒的人，3天後再購買。

除了線下被「限購」之外，電商原價590元的「片仔癀」一粒難求，不少商家售賣的片仔癀單粒價格在900元至1600元不等，最高的較門店價格貴2倍有余。微博等社交媒體有網友抱怨，「當地的片仔癀一粒被炒到900元至3000元不等。」

報導稱，缺貨的原因，可能跟疫情有關系，東南亞國家對片仔癀這類中藥產品很認可，國外出口也很受歡迎。片仔癀總公司表示，「將持續密切關註終端市場。」

針對網路炒作現象，河北中醫院肝膽科主任蘇春芝呼籲提醒，「片仔癀的主要作用是清熱解毒，涼血化淤，消腫止痛。但片仔癀不是保肝的藥物，而是治療藥物。」