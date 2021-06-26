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黑龍江發現新古代人種「龍人」　專家：可能是現代人「最近親戚」

▲▼中國發現新古代人種「龍人」　專家：可能是現代人「最近親戚」。（圖／翻攝KAI GENG/ The Innovation）

▲該份頭骨化石於1933年在哈爾濱被發現。（圖／翻攝KAI GENG/ The Innovation）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國、英國以澳洲的研究人員近期發表了3篇論文，指一份在1930年代於黑龍江省哈爾濱發現的古代人類頭骨化石，屬於一個全新的人種－「龍人」（Homo longi sp. nov.），且該人種很可能是現代智人目前已知最近的親戚。

跟據《澎湃新聞》報導，論文由細胞出版社（Cell Press）旗下期刊The Innovation所發表。研究指出，目前已知的最大人數頭骨化石，為河北地質大學地球科學博物館藏有的一塊保存近乎完美的古人類化石，即哈爾濱頭骨化石。

論文通訊作者之一的河北地質大學終身特聘教授季強表示，該份頭骨化石由一名哈爾濱的農民在2018年捐贈，據該農民說法，化石於1933年被發現，當時日本佔領了哈爾濱，修建松花江上的橋樑時，一顆「人頭」被挖出來，交給了那位農民的爺爺。

季強提到，農民的爺爺推測這顆「人頭」可能是寶貝，因為幾年前曾聽過北京發現古代人頭的事情，於是就將「人頭」藏在自家院子的水井內，直到臨終前才託付給兒子、孫子。

▼「龍人」臉部外貌模擬圖。（圖／翻攝KAI GENG/ The Innovation）

▲▼中國發現新古代人種「龍人」　專家：可能是現代人「最近親戚」。（圖／翻攝KAI GENG/ The Innovation）

研究認為，這塊頭骨代表了一個新的人種，研究人員將其命名為「龍人」（Homo longi sp. nov.），其與大荔人、金牛山人、華龍洞人、夏河人等一起構成了東亞地區特有的一個新的演化支系，「該支系可能是我們智人最近的親戚，為探討和推動國際智人起源問題提供了新的確鑿的證據。」

論文通訊作者之一的河北地質大學客座教授倪喜軍表示，人們原來普遍認為，已經滅絕的尼安德特人是我們智人最近的親屬，現在他們的分析發現，實際上「龍人」所在的新支系跟智人的關係更近，這是一個很重要的結論。

倪喜軍提到，他們認為這塊頭骨來自一個男性個體，年齡大約50歲，生活在一個森林覆蓋的沖積平原環境中，隸屬於一個小規模社區，「和智人一樣，他們捕獵哺乳動物和鳥類，採集水果和蔬菜，甚至捕魚。」

倪喜軍還說，考慮到這塊頭骨主人的體型可能非常大，再加上其被發現的地點，「龍人」可能已經適應了惡劣的環境，所以能夠分散在亞洲各地。

季強強調，將該新人種命名為「龍人」，主要基於領域內常用的地名命名，「我沒有考慮其他因素，由於化石產自黑龍江省，所以名稱來自龍江。另一方面，我在化石命名時喜歡別人一看到這個名稱時就知道是中國的化石，簡明易懂。」

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