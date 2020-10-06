新冠肺炎朝重症化發展？日研究團隊：與尼安德塔人基因有關

▲西班牙新冠肺炎疫情仍相當嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

中央社東京5日綜合外電報導

日本沖繩科學技術大學教授帕博的研究團隊發現，新冠肺炎是否會演變為重症，可能與尼安德塔人的基因有關。這項研究9月30日發表在英國「自然」期刊（Nature）電子版。

「沖繩時報」報導，國際研究計畫「2019冠狀病毒疾病宿主遺傳學計畫」（COVID-19 Host Genetics Initiative），經由調查3000名以上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，已找出影響新冠肺炎重症化的基因。

沖繩科學技術大學院大學（OIST）教授帕博（Svante Pääbo）的研究團隊，進一步發現這個基因來自約6萬年前，現代人的祖先與「尼安德塔人」（Neanderthals）交配而來。

▲尼安德塔人（Neanderthals）重建模型。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

研究發現，擁有這個基因的人如果感染新冠肺炎，演變為需要使用人工呼吸器重症化的可能性，最多是一般人的大約3倍。而日本人幾乎都沒有這個尼安德塔人基因。

帕博表示，對於尼安德塔人遺傳下來的遺產，竟然帶來這樣的結果，他感到相當驚訝。共同研究的卡洛林斯卡學院（Karolinska Institutet）神經科學教授祖柏克（Hugo Zeberg）則說，年齡跟宿疾也會影響是否重症化，但以遺傳因素來說，這個基因的影響最大。