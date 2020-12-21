50萬年前人類也會「冬眠」　骨骼有季節性變化...與熊一樣！

▲尼安德塔人會在洞穴中陷入「冬眠」來度過食物缺乏的冬季。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

考古學家在西班牙史前遺址有新發現，遠古人類可能會利用「冬眠」方式，以度過寒冷的冬天。根據《衛報》報導，學者們在西班牙北部的Sima de los Huesos萬人坑遺址中，挖掘出數千個故意扔在這裡的骨頭或牙齒，意外發現有和冬眠動物類似的骨骼跡象。

學者阿蘇阿加（Juan-Luis Arsuaga）在《人類學》（L‘Anthropologie）雜誌的論文中指出，當地的骨骼化石中出現季節性的變化，每年的特定幾個月會「中斷生長」，這些史前人類為了適應冬季有限的食物供給與體內脂肪，讓自己陷入睡眠狀態，以減緩新陳代謝來熬過寒冬。

他表示，洞穴裡的人類骨骼的病變與會冬眠的動物一致，也在同一地方發現「洞熊」的殘骸，「五十萬年前的伊比利半島無法提供足夠的食物，在寒冬的條件之下，冬眠是他們唯一的解決方案，他們不得不在洞穴中渡過數月。」

這個人類冬眠的想法聽起來很像「科幻小說」，但許多哺乳動物都能做到，包括靈長類的嬰猴或狐猴。阿蘇阿加認為，「這件事證明了，這種低代謝的遺傳基礎保留在許多哺乳動物的基因當中，包括人類在內。」

▲考古學家挖掘西班牙的「萬人坑」。（圖／CFP）

英國諾桑比亞大學（Northumbria University）的人類學教授奎尼（Patrick Randolph-Quinney）則表示，「這是一個有趣的論點，且毫無疑問將激起爭辯。但在洞穴遺址中發現的骨骼變化仍有其他解釋，在我們得出結論前，必須先解決這些問題。我相信這一切尚未定論。」

倫敦自然歷史博物館的斯特林格（Chris Stringer）提到，「像熊這樣的大型哺乳動物其實並未真正的『冬眠』，因為龐大的身體無法很好地降低核心溫度，進入不了那麼深的睡眠階段，而是陷入「麻木」（Torpor）狀態。人類大腦的能量需求一直非常大，這是他們在冬眠時的另一個問題。」