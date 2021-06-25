感謝日本捐贈疫苗　蔡英文：有來有往、不卑不亢才是國家態度

▲總統蔡英文感謝日本捐贈疫苗，並表示，有來有往、不卑不亢，才是國家應該有的態度。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

繼日前的124萬劑後，日本25日宣布再捐贈台灣100萬劑疫苗。對此，總統蔡英文表示，再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好 的深厚情誼。她也提到，積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝，「有來有往，不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度」。

蔡英文在臉書表示，今天，日本政府宣布，預計7月將再提供台灣100萬劑AZ疫苗。我要再次感謝日本政府、日本人民的相助，再次展現台日友好 的深厚情誼。

去年年初，當我們決定要贈送口罩給需要幫助的國家時，也有很多民眾主動響應，透過健保APP，捐出自己沒有領的口罩，希望能為遏止全球疫情擴散，盡一份心力。

「我相信當初大家單純想幫助其他國家的心情，跟今天日本與其他國家幫助台灣的心意是一樣的。」蔡英文說，這是人性最珍貴的地方。台灣與日本的堅實友誼，不會因為流言蜚語而動搖。

現在，在全球疫苗供應不穩定的狀況下，包括日本、美國、立陶宛，民主國家的朋友，基於共同價值、互助互惠，為台灣帶來及時雨。這些民主夥伴願意協助台灣，提供「民主疫苗」，每一份支持台灣的力量，也讓更多台灣人堅定相信，民主制度可以克服疫情挑戰。

「積極走向世界，在有能力時幫助別人，對於別人的幫助也心存感謝。有來有往，不卑不亢，這才是一個國家應該有的態度。」蔡英文也拜託國人，隨著疫苗持續增加，更要努力提升施打率。指揮中心持續滾動檢討疫苗施打規劃，就是希望讓更多人可以趕快打到疫苗。

蔡英文也提到，政府也持續精進紓困4.0的措施，希望幫大家減輕負擔。我們會努力幫大家解決更多問題。

「三級警戒延長的這段時間，我知道大家都很辛苦，我要跟大家說聲不好意思，但是為了守護全民的健康，還是要拜託大家一起堅持下去。」蔡英文說，疫苗打得越快，台灣社會整體免疫力提升越多，恢復正常生活的那一天就可以越快到來。