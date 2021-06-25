女兒伴屍3個多月！6旬老夫妻病死「屍體腐爛」　法拍官進門聞惡臭

▲南韓60多歲老夫妻病逝，女兒伴屍長達3個多月。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一對年過6旬的老夫妻膝下育有2名女兒，生前罹患糖尿病、高血壓，本月22日被法拍執行官驚覺陳屍家中3個多月，屍體呈現嚴重腐爛，而2名女兒竟然在父母死後未進行任何報案程序。專家推測，該對疑似患有社交障礙的姊妹花恐怕伴屍超過3個多月。

根據《韓聯社》報導，京畿道始興市正往洞某棟公寓被法拍執行官發現一對6旬老夫妻陳屍多時，該法拍執行官22日上午10時50分前往該處公寓按鈴，老夫妻的女兒開門後，赫然見到躺在客廳的老翁、與躺在主臥室的老婦屍體，一旁散落著慢性疾病藥袋。

警方與始興市府表示，該對老夫妻從數年前便罹患高血壓、糖尿病，其屍體並未出現骨折等外傷，研判是因本身慢性疾病惡化造成死亡，從屍體腐爛的程度推斷，兩人死亡恐怕已超過3個多月，目前尚須等待驗屍結果出爐，並透過通話紀錄、信用卡等金融交易紀錄推測詳細死亡時間點。

警方調查後發現，老夫妻膝下的2名女兒似乎在與人溝通上患有障礙，無法充分向外人具體傳達自己的意見，也因此最後才伴屍3個多月，不過姊妹倆沒有任何障礙診斷紀錄，其父母生前也未向始興市府或社福機構諮詢、尋求幫助，也因此不在市府與社福單位的管理名單中。目前市府已提供姊妹倆臨時的住所。

姊妹倆在接受警方調查時透露，她們知道父母平時患有慢性疾病，不過卻無法接受父母突然病逝，才無法向外界報案，而父親似乎比母親還更早一步離世。

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