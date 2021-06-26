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花蓮18歲以上可預約疫苗殘劑　每站每日7名

▲▼縣長徐榛蔚表示，25日花蓮零確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚表示，25日花蓮零確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心25日下午公布本土及境外新增76例確診病例。花蓮縣連續第7天零確診，縣長徐榛蔚在防疫線上記者會呼籲鄉親持續落實抗新冠居家守則，避免群聚、守護花蓮，並宣布18歲以上民眾可預約施打疫苗殘劑，每日7名為限，以當日疫苗殘劑為原則。

▲▼縣長徐榛蔚表示，25日花蓮零確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚說明，針對疫苗施打殘劑的部分，每個疫苗施打站每日疫苗殘劑接種人數以當日疫苗殘劑為原則（疫苗殘劑依每日實際疫苗施打之情況有所變動），歡迎18歲以上民眾帶著健保卡及身分證前往現場登記預約施打，每日7名為限，包含6名正取、1名候補；針對孕婦接種疫苗的部分，孕婦需攜帶孕婦健康手冊，經醫師專業評估後再進行接種，可向花蓮慈濟醫院、國軍花蓮總醫院、花蓮門諾醫院、門諾壽豐分院、北榮鳳林分院、部立玉里醫院、北榮玉里分院以及玉里慈濟醫院等八間醫院電話預約。

▲▼縣長徐榛蔚表示，25日花蓮零確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

宣布花蓮18歲以上民眾可預約施打疫苗殘劑，每日以7名為限

另外，花蓮果菜批發交易多為自產自銷，對於北農群聚感染事件的前車之鑑，花蓮縣於5月15日准三級開始後，花蓮縣政府要求外縣市運送來果菜車輛之司機及工作人員需檢附快篩陰性證明，方可進入。衛生局長朱家祥表示，今日花蓮縣蔬菜合作社快篩人數為622人，皆為陰性；朱局長也呼籲，頻繁出入果菜市場採買的民眾，亦可前往果菜市場(新)停車場進行篩檢，避免將病毒帶回家。

▲▼縣長徐榛蔚表示，25日花蓮零確診。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「防疫宅在家！」防疫期間如何精進學能及生活本質，徐縣長提供花蓮縣文化局共圖書館東區資源中心相關資訊，包括博物館線上展覽、線上免費電子書借閱，以及防疫書香(箱)，透過書籍宅配供鄉親借閱；另外，徐縣長也分享十套線上免費高齡健身課程，不但適合長者，對於很少運動或沒時間運動的朋友，也是相當不錯的選擇，課程內容包括跑步有氧、游泳有氧、武術有氧、太極有氧、肩帶運動及核心運動等十項運動項目，搭配洄瀾電視台托播，讓鄉親宅在家健身，提升免疫力！

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