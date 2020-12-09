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泰北高中推美國大一先修課程　心理學、微積分等30學分全英語授課

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▲▼ 泰北高中推美國大一先修課程　心理學、微積分等30學分全英語授課 。（圖／台北市教育局提供）

▲泰北高中率先引進美國大一先修課程，並同時成立美國大一先修課程北區基地中心，開放北北基地區學生選修。 。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

邁向2030雙語國家，台北市高中職積極爭取海外大學合作機會，北市私立泰北高中率先引進美國大一先修課程，並同時成立美國大一先修課程北區基地中心，開放北北基地區學生選修。

泰北高中日前與美國文森斯大學(Vincennes University)完成簽約儀式，率先引進美國大一先修課程。泰北高中表示，美國文森斯大學是由美國第九任哈里遜總統所創建的大學，也是美國印第安那州第一所大學，歷史悠久，學風優良，此次與該校合作引進美國大一先修課程，是全美非常受歡迎之先修課程，採線上修課方式，課程內容包含全美大學通識必修科目，如大一英文，心理學，微積分等，共30學分，學生可依個人未來進路發展選擇需修習之課程，所修習之課程學分，全美大學皆認證。

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泰北高中校長陳建佑表示，此次引進美國大一先修課程，並在泰北高中成立美國大一先修課程北區基地中心，不僅供泰北學子選修，同時開放北北基地區學生選修，以泰北高中為基地中心，提供北北基學子優質豐沛的國際教育資源，同時向國際展現北市國際教育之實力。

▲▼ 泰北高中推美國大一先修課程　心理學、微積分等30學分全英語授課 。（圖／台北市教育局提供）

▲泰北高中於午間時間，安排學生進行美國大一課程先修諮詢。（圖／台北市教育局提供）

日前完成簽約儀式後，泰北高中立即與美方連線直播，辦理美國大一先修課程講座，約莫有50位學生自發性參與。泰北高中外語中心主任阮鳳臨表示，對於參加此課程之學生，有英文及在校成績的基本要求，除了核心課程之外，同時提供輔導銜接課程，讓學生在專業科目之修習上更具完備的能力。除了每週課程之外，泰北高中與文森斯大學同時規劃學生與授課教師每周線上之office hour時段，提供學生課程諮詢及輔導，同時校內教師也將接受美方教師之線上增能訓練，成為美國大一先修課程北區基地中心課程輔導教師。

▲▼ 泰北高中推美國大一先修課程　心理學、微積分等30學分全英語授課 。（圖／台北市教育局提供）

▲泰北高中與美國文森斯大學完成簽約儀式。（圖／台北市教育局提供）

參加講座的泰北高中10年級陳姓學生表示，原本家人計畫讓他出國念高中，自己也在英國待了半年，但因疫情的關係，回到國內，國內相對安全許多，家人也放心，三年後仍計畫出國，學校成立美國大一先修課程北區基地中心，提供美國大一先修課程，正符合她的需求，她可以依照個人興趣及生涯規劃選擇修習之科目，全美大學皆認證，可銜接全美大學課程，更可縮短日後國外大學修業年限。
 

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