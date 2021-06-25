市長室外駐衛警確診　北市府：沒有接觸柯文哲及一級首長

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，台北市議員陳怡君接獲市府內部員工爆料，指市府負責市長安全的11樓駐衛警日前確診，目前已居家隔離。對此，北市府發言人陳智菡25日表示，確診員工並無接觸柯文哲市長及一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消，目前保大勤務仍正常運作。

陳怡君質疑，柯文哲蓋牌行為已引發府內公務員恐慌，痛斥市長不把基層公務員的安危當一回事，倘若該名確診駐警有與市長、黃副市長接觸，那市長及副市長不是應該要快篩及自主管理嗎？市府雖有部分員工已居家隔離，但不少員工仍照常上班，也對自身安危感到擔心。

北市府發言人陳智菡回應，保大同仁確診案例於6月20日通報，當事人因臨時前往照顧住院父親遭感染。6月21日北市衛生局即進行疫調，共匡列13人（10人同事、同住家人3位），同事均為PCR陰性，市府也採最高規格防護，要求相關同仁均須居家隔離，預計將於7月2日到7月3日之間解除隔離，解隔離前會再做一次PCR。

確診的保大同仁去醫院照顧父親前，並未進入市府，離開醫院後也未再進入市府，並無接觸柯文哲市長及一級首長，為確保安全，北市府11樓及相關樓層場域均已完成清消，目前保大勤務正常運作。

針對議員質疑蓋牌，陳智菡回應，台北市政府對於員工確診事件通報皆依據SOP，層層通報，也上傳疾管署法傳系統，何來隱匿？11樓工作範圍廣，此波疫情開始後嚴格落實分艙分流，部分人員採居家辦公，而與駐衛警有近距離接觸的員工都已疫調、匡列、隔離、通報，依據傳染病防治法確實處理，何來蓋牌之說？

陳智菡強調，北市府有數萬員工，從疫情開始至今確診總人數已達上百人，北市府依據sop處理疫情，確實匡列，各機關穩定運作不停擺，議員『蓋牌』說法明顯不符事實，恐在疫情期間製造恐慌。