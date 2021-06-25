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上海宜芝多深夜發聲明：感謝政府幫助，爭取最短時間復工復產

▲宜芝多門市大門深鎖，店內物品已清空。（圖／CFP）

▲宜芝多位於上海地鐵站的門市大門深鎖，店內物品已清空。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

針對近期部分門市無預警關店，上海台資麵包企業宜芝多昨（24）日深夜發出最新聲明，此次關廠閉店，宜芝多秉持不躲避、不拖延、負責到底的態度來面對此次危機。聲明指出，感謝各級政府為幫助和支持宜芝多企業重獲繼續為社會大眾服務機會，「努力爭取在最短的時間復工復產，對大家的權益保障到底並盡快制定相應保障方案。」

▲▼宜芝多北京僑福芳草地門市外觀。（圖／記者陳政錄攝）

▲宜芝多北京僑福芳草地門市內部已清空。（圖／記者陳政錄攝）

上海知名台資麵包店宜芝多受疫情影響，近年屢傳關店風波，這次無預警關閉部分門市，令不少消費者詫異，手中的會員儲值卡及禮品卡面臨兌換無門的窘境。不過，宜芝多仍持續努力解決資金問題，減少消費者及員工權益受損。

宜芝多聲明表示，首先宜芝多在此鄭重對上海各級政府表達感激之情，感謝各級政府為幫助和支持宜芝多企業重獲繼續為社會大眾服務機會，協助宜芝多進行著復工復產的協商工作！得以宜芝多企業切實感受到上海無與倫比的溫馨營商環境。

聲明指出，對長期提供原物料和服務的供應鏈夥伴，宜芝多會努力爭取在最短的時間復工復產，對大家的權益我們承諾保障到底並盡快制定相應保障方案。懇請大家繼續支持宜多為社會大眾提供高品質產品服務，如您有任何不清楚處也請與對口單位聯絡。

聲明強調，對於遭受本次事件波及的員工家人們，我們承諾在各級政府的幫助下盡快給到大家應有的保障。在順利復工復產時，我們期待與全體員工家人一道努力，再次打造更強大的宜芝多。

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