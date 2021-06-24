阿公店傳歌聲「闆娘拿命擔保」1首都沒唱　主機音響全開被打臉

▲桃園某家阿公店門縫半掩傳出歌聲。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市永樂街一家阿公店，在23日深夜傳出陣陣歌聲與喧鬧，警方聞聲而來，在門縫中發現1男2女在喝酒作樂，負責人夏姓女子辯稱在聊天沒營業，並願以「生命做保障1首歌都沒唱」，但員警指卡拉OK全部都開機還謊稱「暖機」，依違反防疫規定移送裁罰。

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▲阿公店內1男客前來與2女「聊天」。（圖／桃園警分局提供）

昨日23時30分許，桃園警察分局景福派出所巡佐黃建誌及警員游子宜接獲民眾報案，指稱永樂街某停業小吃店有喧嘩聲，疑似有違反防疫規定的狀況。員警立即前往查察，發現該處所店家均已停業關門，僅有一家室內燈亮著，透過門縫發現店內有三位民眾正在喝酒聊天。

▲店內螢幕和主機全都開，居然還辯稱暖機。（圖／桃園警分局提供）

員警立即進入稽查，68歲夏姓女子（負責人）與62歲女性友人和55歲男客三人看到員警嚇了一跳，連忙辯稱只是與朋友在聊天，順便回店內收垃圾，員警又發現卡拉OK主機、音響等均已開啟，夏女辯稱是「開啟暖機，並願意以生命保障發誓保證沒有唱1首歌」，由於相關事證顯示店內確實有營業狀況，員警依規定製作紀錄表移請桃園市政府衛生局裁處。警方呼籲，三級防疫期間，請業者配合防疫規定，切勿違規營業，以避免成為防疫破口。

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