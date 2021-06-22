　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情肆虐又遇電視台關閉　虧損千萬的他嘆「噩夢連連」

▲▼ 名衍行銷受疫情嚴重衝擊。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

▲全國防疫三級警戒，嚴重衝擊靠辦比賽或體育活動為主的運動行銷公司。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

記者潘姿吟／專題報導

疫情升溫，挑動各產業敏感的神經，運動產業首當其衝。早在今年1月，因為桃園署立醫院群聚感染擴大，連辦7年的渣打臺北公益馬拉松首次取消。在台灣，一年有超過350場馬拉松，因為全國防疫三級警戒，衝擊靠辦比賽或體育活動為主的運動行銷公司，業者粗估，損失至少有上數十億元，大部分公司放無薪假或減薪，以保留疫後續命的機會。

攤開運動筆記的路跑賽事異動一覽，20%停辦、80%延期，其中又有5場直接延至明年；而跑者廣場所登錄的賽事， 5/12以後至6月已全數取消，7月份有一半還在觀望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全台馬拉松停辦　HBL閉門打

在業界，素有點子王之稱的名衍行銷總經理黃成翰，早年曾辦IRONMAN、Challenge Taiwan、新北市萬金石黃金馬拉松等國際賽事，後來以自創賽事品牌為主，現在於全台各地、每個月至少辦一場路跑賽，如：秀姑巒溪國際泛舟鐵人、長濱雙浪金剛馬拉松……等，除此之外，還有更廣為人知的HBL高中籃球聯賽。

談到2020年，黃成翰說：「對我而言是一個噩夢！」新冠肺炎肆虐全球，台灣雖然防疫有成，但各地方因超前部署、減少群聚，他經手的賽事有一半以上取消，而HBL雖然以閉門比賽的方式如期完成，上半年的整體營收仍損失上千萬元。

這時的他已意識到，客戶營收受疫情影響，勢必刪減下個年度的行銷預算，但只要保守以對，應該還是無虞。

▲▼ 名衍行銷受疫情嚴重衝擊。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

▲▼ 台灣的運動公司以中小企業居多，在疫情下備受考驗。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

▲▼ 名衍行銷受疫情嚴重衝擊。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

只是，黃成翰從沒想過的是比黑暗更深的漆黑。2020年10月，FOX體育台宣佈2021年1月1日終止在台營運，12/31正式結束。「FOX體育台突然撤離台灣，HBL沒人轉播！」藍球季期間的晴天霹靂令人措手不及，「問題臨時發生，我只好把這個問題吃下來！」他付出了龐大轉播權利金，成為HBL成立30年來，第一家同時掌握賽事行銷權與轉播權的公司。

FOX體育台撤離　賽事無人播

沒想到，迎接2021年的不是新年新希望，而是更嚴肅的挑戰與困境。原訂1月份舉辦的日月潭環湖路跑賽，因部桃群聚感染事件無奈緩辦，黃成翰心想：「延到7月，總可以了吧！」又遇到本土疫情大爆發，黃成翰直接把日月潭環湖路跑賽改辦至明年，也取消了5~8月份共6個賽事。

一場馬拉松賽事的參加者動輒5千到上萬人，執行面涵蓋路權、場地、交通、住宿……等，如果中央疫情指揮中心與地方的態度不同調，不見得辦得成。

▲▼ 名衍行銷受疫情嚴重衝擊。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

▲本土疫情大爆發，全部大小運動賽事停辦。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

看不見的敵人最狠，「也不知道疫情會變怎麼樣！」黃成翰回想去年，因為沒賽事可辦，反而花大把時間帶著家人騎車、釣魚、划獨木舟，親近大自然。」但是今年進入三級警戒，很多人想開車去郊外走走，結果不是遇到管制就是會被檢舉，他不想惹麻煩，只好乖乖待在家，最無助莫過於此。

「面對它吧！總不能一直唉聲嘆氣或罵東罵西！」黃成翰說，愈是煎熬時期，愈要有好心態，若是心態先崩，萎靡不振、喪失鬥志，就只能在谷底徘徊。

苦熬等三級解封　為疫後做準備

短期內，實體大型活動賽事不見得辦得成，但若是有轉播的賽事，就算是封館比賽還是有機會，畢竟，居家防疫久了太無聊，線上看球賽的人多，品牌商就有露出的機會。

天最黑暗時也最接近黎明，「只要先撐、撐過今年！」他評估，「運動等於健康，長期來看還是正向發展。」他的客戶，上市食品大廠甚至認為，疫情一解封，一定會大爆發！

不過黃成翰說，雖然疫後商機看漲，但成長趨勢不會是直線上衝，仍是以平緩向上的曲線為主，至於現在有沒有要轉型或做些什麼？他無奈笑說：「反正什麼事也不能做，不如動動腦為解封後做準備。」

▲▼ 名衍行銷受疫情嚴重衝擊。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

▲運動等於健康，名衍行銷總經理黃成翰認為，產業長期來看還是正向發展。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

ET快訊
中央要北農設快篩站「北市都不做？」　柯文哲回應
孕婦打AZ還是莫德納？ 柯文哲宣布8醫學中心開設門診諮詢
快訊／蔬果供應商有重疊　桃園果菜市場「246人快篩結果出爐」
「最陰女」連5次PCR都過關　6採驚見轉陽性確診
快訊／憂北農風暴南燒！高雄採驗104人結果出爐
快訊／柯文哲下令這些人先打疫苗！　5類優先名單曝
全台各地來做生意　柯文哲質疑：不一定在北農感染
快訊／367人快篩結果出爐！　柯文哲：北農是比較複雜的案例
快訊／新北45歲男打疫苗第3天猝死　無罹患慢性病
桃園804確診+1！共15人染疫　電源開關、洗手台都驗到病毒
快訊／北市群聚大增！　士林單周66例最多
快訊／耕莘爆院內感染瞞消息？　衛生局坦言：已10人確診
驅疫法會群聚擴大！里長妻「曾去龍山寺」急採檢66人
LIVE／北藝工地又爆40人確診　柯文哲親上火線說明
快訊／微解封？　侯友宜要中央先審慎評估「四大條件」
快訊／母打疫苗後餵奶2月大女嬰吐血奶泡亡　法醫相驗結果出爐
全國警戒一致「大家要一起忍耐」　陳時中曝「微解封」重點
快訊／侯友宜宣布：孕婦明9點開放預約疫苗　6／24啟動施打
快訊／永和爆2起家庭群聚　「解隔前PCR」抓出11人確診
飛關島打疫苗機+酒「5萬有找」！　雄獅今起開放預購
快訊／北市疫情燒不完！　環南市場有攤商確診「還在工作」
快訊／新北果菜公司3076人快篩　篩檢結果公布

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1人打2人補！基隆明起開放孕婦打疫苗　林右昌呼籲：要先給醫師評估

小孩過敏好煩惱？兒科醫師分享「4撇步」從日常改善體質

快訊／蔬果供應商有重疊！　桃園果菜市場「246人快篩結果出爐」

宜蘭爭取小黃優先施打！孕婦、75歲長者、殯葬人員開放接種

「最陰女」連5次PCR都過關　6採驚見轉陽性確診

快訊／憂北農風暴南燒！高雄匡列150人採驗中　104人結果出爐

各國逐步放寬入境限制　阿聯酋航空7月底恢復全球近9成航線

苗栗孕婦即起「任選莫德納、AZ」　與北農往來鄉親10醫院快篩

高中職以下教師「列下一波優先施打」！陳時中：開學前會有保護力

桃園804「看護確診+1」！共15人染疫…病房開關、洗手台都驗出陽性

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

渣男友展出「倒L型雕像」藏變態暗示　《無法抗拒的他》韓韶禧崩潰反遭嗆

醫生夫婦為挽救生命延期婚禮！　男方事後確診「存活機率僅10%」

雨神眷顧！4座蓄水量突破3億噸　南化水庫探底→自然溢流美景

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

不滿女友傷口留血跡！男大鬧急診　狂飆國罵、砸病歷...還持鋁棒攻擊

1人打2人補！基隆明起開放孕婦打疫苗　林右昌呼籲：要先給醫師評估

小孩過敏好煩惱？兒科醫師分享「4撇步」從日常改善體質

快訊／蔬果供應商有重疊！　桃園果菜市場「246人快篩結果出爐」

宜蘭爭取小黃優先施打！孕婦、75歲長者、殯葬人員開放接種

「最陰女」連5次PCR都過關　6採驚見轉陽性確診

快訊／憂北農風暴南燒！高雄匡列150人採驗中　104人結果出爐

各國逐步放寬入境限制　阿聯酋航空7月底恢復全球近9成航線

苗栗孕婦即起「任選莫德納、AZ」　與北農往來鄉親10醫院快篩

高中職以下教師「列下一波優先施打」！陳時中：開學前會有保護力

桃園804「看護確診+1」！共15人染疫…病房開關、洗手台都驗出陽性

北農近期發生群聚感染事件　黃偉哲：台南販售農產品多來自中南部批發市場

王思佳「胸以下都是腿」挺肚全粉辣裝　薔薔：拜桃子神保平安

沒開家屬說明會被士林長照機構打臉　黃珊珊道歉：資訊上有落差

快訊／新北估2萬孕婦打疫苗　拿孕婦手冊先跟產檢醫師商量

北農目前匡列121人　黃珊珊：請聯醫團隊進駐三周

長鬃山羊、白鼻心、帝雉都來逛　大雪山遊樂區休園嬌客現

周興哲復合趙岱新首放閃！　喜曬「甜蜜依偎同框照」迎26歲生日

林哲熹曾陷低潮　柯震東拍肩一句「相信你」讓他落淚

Suzuki Jimny推「拔配備」入門版　這樣交車會比較快？

太熱啦！汪與爸「同款背影」納涼　毛孩「長不大」原因曝光

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

微解封？陳時中明天宣布！

即／媽「打完疫苗餵母乳」！隔天女嬰猝死

打完疫苗餵母乳女嬰亡　高大成和權威醫這樣說

快訊／不限廠牌！7/1起公費接種對象「增至9類」

松雪樓7月住房竟滿　蘇貞昌說話了

漢翔航空千人打完疫苗　遭爆：什麼身分類別可先打？

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

50歲女打疫苗猝死　衛生局曝死因

今增78例本土「新北43例最多」　各縣市分佈曝光！

更多熱門

相關新聞

快訊／北市議員許淑華爆環南市場有攤商確診

快訊／北市議員許淑華爆環南市場有攤商確診

台北市疫情連環爆！台北市議員許淑華22日在議會質詢時指出，環南市場攤商有人確診，且沒有被匡列，目前還在菜市場繼續工作，要求衛生局進行了解。

獨／賈永婕「我知道我累了」用腦量飆高淺眠

獨／賈永婕「我知道我累了」用腦量飆高淺眠

關鍵字：

三級解封停業馬拉松HBL新冠肺炎疫語常人

讀者迴響

熱門新聞

台藝人突暴走「不打大陸疫苗是弱智」！

他揭解封4關鍵　嘆：恐再等2個月

美宣布第2波捐疫苗名單：包括台灣

《富爸爸，窮爸爸》作者警告：史上最大崩盤將臨

快訊／張亞中捐1千萬劑疫苗　衛福部終於回函了

肖戰爆熱戀《如懿傳》女星　工作室火速聲明

即／51歲前微軟工程師「打完疫苗猝死」

快訊／新增6死！今新增78例本土病例！「連兩天低於3位數」

蕾菈翻出「黏黏套子」一問男友崩潰

打完疫苗餵母乳⋯2月大女嬰猝死！媽悲痛還原經過

安卓手機狂跳「這警訊」　網一片哀嚎

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

綠界科技7/1漲運費　最多漲75元

黃大謙鑰匙插車上　1個月後出門崩潰

關島宣布「開放外國人去打疫苗」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！　 捐11萬快篩劑被酸：變打工仔？
小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

小猩猩「被關雞籠10個月」四肢扭曲　忍痛哀號接受復健...最終重獲新生！

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

鼠薯直播謝日本.美國..還模仿利菁　業配衛生棉「發燒/發騷都能用」黑白教XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

瘋狂！他將老家牆壁鋸出人形洞 一身白躲縫中...奶發現狂叫逃跑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面