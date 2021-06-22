疫情肆虐又遇電視台關閉　虧損千萬的他嘆「噩夢連連」

▲全國防疫三級警戒，嚴重衝擊靠辦比賽或體育活動為主的運動行銷公司。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

記者潘姿吟／專題報導

疫情升溫，挑動各產業敏感的神經，運動產業首當其衝。早在今年1月，因為桃園署立醫院群聚感染擴大，連辦7年的渣打臺北公益馬拉松首次取消。在台灣，一年有超過350場馬拉松，因為全國防疫三級警戒，衝擊靠辦比賽或體育活動為主的運動行銷公司，業者粗估，損失至少有上數十億元，大部分公司放無薪假或減薪，以保留疫後續命的機會。

攤開運動筆記的路跑賽事異動一覽，20%停辦、80%延期，其中又有5場直接延至明年；而跑者廣場所登錄的賽事， 5/12以後至6月已全數取消，7月份有一半還在觀望。

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全台馬拉松停辦 HBL閉門打

在業界，素有點子王之稱的名衍行銷總經理黃成翰，早年曾辦IRONMAN、Challenge Taiwan、新北市萬金石黃金馬拉松等國際賽事，後來以自創賽事品牌為主，現在於全台各地、每個月至少辦一場路跑賽，如：秀姑巒溪國際泛舟鐵人、長濱雙浪金剛馬拉松……等，除此之外，還有更廣為人知的HBL高中籃球聯賽。

談到2020年，黃成翰說：「對我而言是一個噩夢！」新冠肺炎肆虐全球，台灣雖然防疫有成，但各地方因超前部署、減少群聚，他經手的賽事有一半以上取消，而HBL雖然以閉門比賽的方式如期完成，上半年的整體營收仍損失上千萬元。

這時的他已意識到，客戶營收受疫情影響，勢必刪減下個年度的行銷預算，但只要保守以對，應該還是無虞。

▲▼ 台灣的運動公司以中小企業居多，在疫情下備受考驗。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

只是，黃成翰從沒想過的是比黑暗更深的漆黑。2020年10月，FOX體育台宣佈2021年1月1日終止在台營運，12/31正式結束。「FOX體育台突然撤離台灣，HBL沒人轉播！」藍球季期間的晴天霹靂令人措手不及，「問題臨時發生，我只好把這個問題吃下來！」他付出了龐大轉播權利金，成為HBL成立30年來，第一家同時掌握賽事行銷權與轉播權的公司。

FOX體育台撤離 賽事無人播

沒想到，迎接2021年的不是新年新希望，而是更嚴肅的挑戰與困境。原訂1月份舉辦的日月潭環湖路跑賽，因部桃群聚感染事件無奈緩辦，黃成翰心想：「延到7月，總可以了吧！」又遇到本土疫情大爆發，黃成翰直接把日月潭環湖路跑賽改辦至明年，也取消了5~8月份共6個賽事。

一場馬拉松賽事的參加者動輒5千到上萬人，執行面涵蓋路權、場地、交通、住宿……等，如果中央疫情指揮中心與地方的態度不同調，不見得辦得成。

▲本土疫情大爆發，全部大小運動賽事停辦。（圖／翻攝自黃成翰臉書）

看不見的敵人最狠，「也不知道疫情會變怎麼樣！」黃成翰回想去年，因為沒賽事可辦，反而花大把時間帶著家人騎車、釣魚、划獨木舟，親近大自然。」但是今年進入三級警戒，很多人想開車去郊外走走，結果不是遇到管制就是會被檢舉，他不想惹麻煩，只好乖乖待在家，最無助莫過於此。

「面對它吧！總不能一直唉聲嘆氣或罵東罵西！」黃成翰說，愈是煎熬時期，愈要有好心態，若是心態先崩，萎靡不振、喪失鬥志，就只能在谷底徘徊。

苦熬等三級解封 為疫後做準備

短期內，實體大型活動賽事不見得辦得成，但若是有轉播的賽事，就算是封館比賽還是有機會，畢竟，居家防疫久了太無聊，線上看球賽的人多，品牌商就有露出的機會。

天最黑暗時也最接近黎明，「只要先撐、撐過今年！」他評估，「運動等於健康，長期來看還是正向發展。」他的客戶，上市食品大廠甚至認為，疫情一解封，一定會大爆發！

不過黃成翰說，雖然疫後商機看漲，但成長趨勢不會是直線上衝，仍是以平緩向上的曲線為主，至於現在有沒有要轉型或做些什麼？他無奈笑說：「反正什麼事也不能做，不如動動腦為解封後做準備。」

▲運動等於健康，名衍行銷總經理黃成翰認為，產業長期來看還是正向發展。（圖／翻攝自黃成翰臉書）