雞蛋放冷藏「10顆破5顆」！她超崩潰...網點出1關鍵：我也遇過

▲原Po將新買的雞蛋冰到冷藏後，竟有5顆裂開。（圖／翻攝自廚藝公社）

實習記者高琳景／綜合報導

民眾在買了蛋後，通常會放到冰箱冷藏。不過卻有一名女網友抱怨，買了一盒雞蛋放冰箱幾天後卻裂了5顆，因此上網求助網友「是我的冰箱出問題嗎？」貼文一出不少苦主狂喊+1，也釣出內行網友解答。

這名女網友在臉書「廚藝公社」發文，表示前天買了一盒蛋，當時買的時候有再三檢查有沒有破裂，回家後想說先把舊的吃完，於是把新的冰到冰箱冷藏，沒想到3天後卻發現10顆蛋破了5顆，讓她傻眼直呼，「是我的冰箱出問題了嗎？有4顆裂成這樣還可以吃嗎？」

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為了不浪費，原Po準備將裂開的蛋打來吃，沒想到裂開的蛋又多了一顆，甚至全都結凍敲不破，最後只好用電鍋將它們蒸熟，讓她笑稱，「我也不知道冰箱冷藏發生什麼事，因為刻度在中下，莫非它自己升級要當冷凍庫了嗎？」

▲要打蛋時卻發現雞蛋都「結凍敲不破」。（圖／翻攝自廚藝公社）

不少網友看到文章後，笑回「等著接生」、「蛋液沒流出來的話可以吃」、「先去買3個籠子」、「要當阿嬤了」、「小雞要破殼而出？」、「做燒冷蛋」、「你是從冰箱的出風口發現雞蛋的吧...」。

有網友點出關鍵原因表示，「是太冰，我也遇過」、「冷度太強了」、「太冰了，放在冰箱門那邊就可以」、「我昨天也發現這個問題，把雞蛋敲開結果裡面結冰了，答案就是冰箱溫度太低，我兒子亂轉的」、「太冰了，請放在冰箱門那邊就可以」、「冷藏溫度太低了！還可以吃，只是裂的趕快先吃掉」。