熊貓外送員募款系假？同事質疑「明細不清」　遭包公斬踢出群組

▲有熊貓外送員在line群募款，但所得金額對不上、也不提供明細，遭質疑有問題報警提告。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名黃姓熊貓外送員，遭同樣為熊貓外送員的阿偉（化名）指控，以「熊貓愛心捐款帳號」的名義在LINE群組募捐，卻疑似侵吞善款，由於捐款人數眾多，他寫信向熊貓公司詢問，卻收到「這不是我們的帳戶」的回覆，求助無門的阿偉只好報警提告。

阿偉說，去年12月新竹有一名單親媽媽，在外送過程發生車禍倒下，由於她是主要經濟支柱，許多外送員紛紛捐款幫她度過難關，後來，黃男就在line群當中發起募款，並在記事本貼出一個名為「熊貓愛心捐款」的帳號。

▲Foodpanda表示，本案經當事人已提告，將全力配合警方調查。（示意圖與本案無關／記者黃克翔攝）

不少外送員慷慨解囊，後來黃男又在12月24日再次貼出筆記「這次募款為9千元，明日將派人捐出」，有外送員則質疑「為什麼只有9千元」、「明明很多人捐款」，由於愛心帳戶巧妙的將戶名隱藏起來，也有外送員誤以為是「官方帳號」，但黃男皆不回應。

黃男也幫育幼院發起募款，後來同樣提不出明細，遭到質疑。他氣憤地在群組說，「幫助弱勢是心甘情願，是發自內心，所以做起來是開心的，如果只是為了利益去做這件事，當然會心不甘情不願的」，之後竟然將「有問題的人」踢出群組。

阿偉也發現，黃男曾有偽造文書、詐欺及業務侵占等前科，他向熊貓公司檢舉「為何有前科為何能進熊貓服務？」，公司則回應，本案當事人已提告，Foodpanda將全力配合警方調查，同時也已將外送夥伴狀況回報至團隊，若調查屬實，將採取適當的處理方式，如暫時或永久解除合作關係。

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