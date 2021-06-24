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點餐備註癖好！女開飯驚見「地獄便當」…外送員嚇傻吐一句話

▲▼一名網友叫外送備註「要很辣」，結果竟見整盒便當成「辣椒蓋飯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲一名網友叫外送備註「要很辣」，結果竟見整盒便當成「辣椒蓋飯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

受疫情影響，民眾近日宅在家中，多採取自炊或者外送來解決三餐。不過一名網友因為喜歡吃辣，於是叫外送時就特別註記要加很多辣，想不到外送員抵達後，不僅語重心長地出言提醒，她打開便當後更驚見整片「紅椒地獄」。對此，她也相當開心，直呼「謝謝店家」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文分享，自己透過外送平台叫便當，並在備註欄寫道，「我要很辣，希望滿滿辣椒」。結果外送員抵達後就語重心長地提醒，「很…多..辣…椒….喔」，讓她笑回，「哈哈哈，我備註的」，不過也讓她相當好奇店家到底加了多少辣椒。

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▲▼一名網友叫外送備註「要很辣」，結果竟見整盒便當成「辣椒蓋飯」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

結果當原PO一打開便當，馬上看到便當被鋪滿了紅通通的辣椒，整合便當只剩筍絲、豆棗和一點白飯露在外頭，讓她又驚又喜，笑喊「真的滿滿的辣椒！謝謝店家」。

文章一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言，「這麼實在不用新台幣教訓一下不行」、「你的菊花還好嗎」、「我叫外賣最討厭店家忘記加辣，收到沒辣整個爆氣」、「明天菊花會變成向日葵嗎？」、「吃辣的人，會愛死老闆」、「辣椒就是生命」、「主菜都不見了」、「辣椒蓋飯？」、「覺得超佛心的店家」、「肛門表示：我覺得不妙」。

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