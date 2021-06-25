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唐鳳30字回應「殘劑疫苗讓青壯年打」　曝指揮中心進度

記者黃翊婷／綜合報導

為了避免疫苗浪費，醫師徐嘉賢24日在臉書PO文，建議比照韓國推出殘劑疫苗地圖，開放30歲以上民眾事前預約，一有名額釋出便能立即候補施打。沒想到18分鐘後就收到政委唐鳳的回覆，「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

台醫激推「韓國殘餘疫苗地圖」讚：3點太天才了　拜託唐鳳出手。（圖／截自楊為傑醫師粉專、記者湯興漢攝）

▲台灣部分醫師建議政府學習韓國推出殘劑疫苗地圖。（合成圖／截自楊為傑醫師粉專、記者湯興漢攝）

徐嘉賢表示，由於媒體報導不少關於疫苗副作用的新聞，導致部分長輩不願意施打，雖然青壯年人口本該讓較有需要的長輩及身體有狀況的族群優先施打，但只希望別浪費珍貴的疫苗，考量到青壯年人在外養家活口，接觸外面時間多，風險也很高，他希望政府從善如流，不要單純為了「遵守」而用過於僵化的法規，來執行應該要有彈性的疫苗政策。

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徐嘉賢也透過email傳送訊息給唐鳳，敘述大家的請求和心聲，請他幫忙推動眾所期待的「殘劑疫苗能夠開放給30歲以上的青壯年」，結果晚間10點26分寄出訊息，10點44分就收到唐鳳30字回覆，內容為「收到，感謝建議。以我所知，這2天指揮中心已經在評估此提議了。」

唐鳳回應殘餘疫苗地圖問題。（圖／翻攝自Facebook／黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師）

▲徐嘉賢PO出唐鳳的回應。（圖／翻攝自Facebook／黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師）

唐鳳在收到訊息18分鐘後火速回應，讓徐嘉賢忍不住直呼，「只能說真的很迅速」，也希望後續能傳來好消息，「我沒有什麼政治立場，這件事情應該不分藍綠，大家都很支持，既可以盡快普及疫苗，又可以不用浪費得來不易的疫苗。」

其實，徐嘉賢並不是第一位建議比照韓國推出殘劑疫苗地圖的醫師。小兒科醫師楊為傑先前曾在臉書分享「韓國殘劑疫苗地圖」的做法，並分析3點「太天才」，分別為第一，仍優先保障長者，但若符合資格的長者失約棄打時，名額可以釋出；第二，任何一位30歲以上的民眾，都可以透過APP預約；第三，每個人可指定5間附近診所，若其中一間釋出疫苗，就會推播到使用者手機，此時趕快用APP預約。

▼唐鳳回應，指揮中心已經在評估殘劑疫苗地圖的可行性。（圖／記者李毓康攝）

▲▼唐鳳出席第四屆亞太社會創新高峰會「投資亞洲」開幕儀式 。（圖／記者李毓康攝）

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