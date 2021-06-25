台灣列法國綠區！　駐法代表6天前曾曝「歐盟小祕密」

▲法國將台灣列入綠區名單。（圖／路透）

記者黃翊婷／綜合報導

我國駐法代表吳志中24日晚間透過臉書報喜，表明法國外交部已正式公告台灣進入綠區，未來台灣人不需要打疫苗也能在法國自由移動。此外，經常在臉書分享時事的吳志中，18日還曾透露一個「小祕密」，「歐盟刻意把台灣與香港分開，認為台灣是一個國家，只是沒有被承認，這是非常有趣的分法。」

▲吳志中在臉書報喜。（圖／翻攝自Facebook／吳志中，下同）

法國政府7日制定新一波邊境開放名單，並在24日由外交部宣布，將台灣列入邊境開放綠區國家名單，即「沒有出現任何活躍的病毒傳播，也沒有發現任何令人憂心的變種病毒」之地區，未來台灣民眾前往法國，將不需打疫苗也可出入境，與其他歐盟民眾規定一致，可進行非必要活動，包括旅遊。

接著，我國駐法代表吳志中24日晚間透過臉書分享這個好消息，「法國外交部正式公告，台灣進入綠區了！台灣人民來法國視同歐盟居民，不需要打疫苗也可以在法國自由移動！」不少網友也紛紛留言表示，「謝謝吳大使和辛苦的外交團隊們」、「謝謝大使分享這個好消息！辛苦了」。

其實，吳志中在本月18日曾於臉書PO文中分享一個關於台灣的小祕密，當時他提到，歐盟當日正式公布可以自由進入歐盟的國家，台灣被視為綠區之一，「歐盟刻意把台灣與香港分開，認為台灣是一個國家，只是沒有被承認，這是非常有趣的分法。」之後進入歐盟不需要打疫苗，但是需要打疫苗證明或者PCR檢測，「謝謝法德同盟！謝謝歐盟各國的大力支持！」

▼吳志中分享歐盟刻意將台灣與香港分開，是很有趣的分法。