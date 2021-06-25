護理師打完2劑AZ仍染疫！北市聯醫陽明院區再爆確診　院方緊急回應

▲台北市立醫院陽明院區再爆出有護理師確診。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑、張乃文／台北報導

北市聯醫陽明院區2日傳出收治確診個案後，醫護人員在插管過程中不慎被患者嘔吐物噴濺，6日確定有8名醫院工作人員確診，造成急診相關群聚事件。不過，近日另外再爆出，與該起事件無關的一名護理師確診，據了解，護理師已接種過2劑AZ疫苗仍遭感染。院方表示，目前已匡列相關人員採檢，結果均為陰性。

醫護因身處第一線，染疫機率也相對高，台北市立聯合醫院和平、仁愛、忠孝、松德和昆明等院區都有醫護不幸染疫，日前傳出陽明院區有醫護在替確診者插管時，被嘔吐物噴濺造成感染。

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此次陽明院區新增1名染疫護理師，據了解，已施打2劑AZ疫苗，她同時是新冠肺炎專責病房的醫護，除了完成疫苗接種，也每週進行PCR檢驗，22日檢驗結果呈陽性。

對此，院方說明，該位護理同仁篩檢陽性後，隨即匡列相關人員採檢共計18人，結果均為陰性，事件發生後立即給予同仁關懷及最妥適的安置。

院方表示，自今年5月起，此期間雖有零星確診個案發生，惟事件發生後，隨即由感管單位依照中央流行疫情指揮中心規範，進行疫情調查、人員處置及環境清消，持續高危單位每週定期採檢，也感謝社會大眾對第一線防疫同仁的支持與關心，會持續主動關懷同仁健康及維持醫療量能。

