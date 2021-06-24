傳下周取消分流上班　京元電：採陰才能進公司，將分3班居家上班

▲苗栗京元電遭爆下周將取消分流復工；對此，公司也出面回應。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

中央宣布三級警戒延長至7月12日，但爆發重大群聚感染的苗栗京元電子（2449），卻被民代爆料下周一將取消分艙分流、恢復上班；不少民眾也表示，難道之前分流都是在演戲？對此，京元電也表示，辦公室間接人員，將分三班居家辦公，同時採檢陰性的員工才能進入辦公廠區。

京元電表示，關於媒體報導有關京元電子取消分流上班一事，外界有些許誤解，謹說明如下：移工群聚事件初期，受限公司內部廠區空間不足，無法於不同廠區間分流異地辦公，為兼顧防疫中心「分艙分流」之指導，將辦公室之間接單位人員，分成三班輪流居家上班，以做為緊急因應。同時對公司全體本籍與外籍員工完成快篩及PCR檢測。

京元電指出，目前可進入公司員工皆為快篩及PCR檢測為陰性之同仁，公司除遵照防疫中心之指導，上班期間針對本/外籍同仁休息、用餐區域、時間的重新規劃、擴增個人使用面積，落實做好防疫優化之分流管理。

另外，同時會加速完成竹南新廠空間之辦公區域建置，讓辦公區域的員工能夠分流異地上班，加大同仁間彼此空間，維持社交距離，取代居家上班之方式。

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