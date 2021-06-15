快訊／京元電子再增11例！1400移工隔離期滿　今將進行第一次採撿

▲苗栗今新增18例本土個案。（圖／翻攝縣長徐耀昌臉書）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布，國內新增132例本土病例，已經連續3天單日病例低於200例，疫情出現逐漸緩和跡象；而今苗栗新增本土18例，縣長徐耀昌下午召開記者會說明，表示今新增的18例中，有11例為京元電子相關，含1例本土家庭接觸者、2例為智邦科技、1例群創光電、4例超豐電子相關家庭接觸者，目前確診個案皆已收治隔離中。

徐耀昌表示，今新增的18例中，外籍有11例、本國籍7例；男性7位、女性11位；第一時間已經指示衛生局啟動疫調、採撿及清消工作，個案均由衛生局安排收治醫院及集中檢疫所，足跡也已進行戶外清消。

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另一方面，京元電子就地隔離的低風險移工已做第3次全員篩檢，共執行930位移工PCR採撿，有8位確診，確診率為0.86%（前次6月9日採撿998位，30位陽性，確診率3%），確診者及其室友均已送至集中檢疫所，採1人1室隔離中。

此外，送到中央集中檢疫所的居隔移工將期滿，於15日進行第一次採撿，人數約1400人，後續也將採1人1室隔離，不影響社區及工廠安全。

針對疫苗施打部分，縣府指出，今開放苗栗縣18鄉鎮85歲以上、及原住民75歲以上長者施打疫苗，轄內人數共有1萬2535人，截至今上午11食，已經施打2099位長者，目前疫苗施打情況相當順利，後續持續接種中。

▼苗栗確診足跡及人數分布概況。（圖／苗栗縣政府提供）