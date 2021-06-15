　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／京元電子再增11例！1400移工隔離期滿　今將進行第一次採撿

▲▼苗栗0615。（圖／翻攝縣長徐耀昌臉書）

▲苗栗今新增18例本土個案。（圖／翻攝縣長徐耀昌臉書）

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

中央流行疫情指揮中心今（15日）公布，國內新增132例本土病例，已經連續3天單日病例低於200例，疫情出現逐漸緩和跡象；而今苗栗新增本土18例，縣長徐耀昌下午召開記者會說明，表示今新增的18例中，有11例為京元電子相關，含1例本土家庭接觸者、2例為智邦科技、1例群創光電、4例超豐電子相關家庭接觸者，目前確診個案皆已收治隔離中。

徐耀昌表示，今新增的18例中，外籍有11例、本國籍7例；男性7位、女性11位；第一時間已經指示衛生局啟動疫調、採撿及清消工作，個案均由衛生局安排收治醫院及集中檢疫所，足跡也已進行戶外清消。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另一方面，京元電子就地隔離的低風險移工已做第3次全員篩檢，共執行930位移工PCR採撿，有8位確診，確診率為0.86%（前次6月9日採撿998位，30位陽性，確診率3%），確診者及其室友均已送至集中檢疫所，採1人1室隔離中。

此外，送到中央集中檢疫所的居隔移工將期滿，於15日進行第一次採撿，人數約1400人，後續也將採1人1室隔離，不影響社區及工廠安全。

針對疫苗施打部分，縣府指出，今開放苗栗縣18鄉鎮85歲以上、及原住民75歲以上長者施打疫苗，轄內人數共有1萬2535人，截至今上午11食，已經施打2099位長者，目前疫苗施打情況相當順利，後續持續接種中。

▼苗栗確診足跡及人數分布概況。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615足跡。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615。（圖／苗栗縣政府提供）

▲▼苗栗0615。（圖／苗栗縣政府提供）

ET快訊
女星腦瘤復發動手術！　「特殊面罩都是洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

連假揪5友群聚「無罩搓麻牌」！　高雄男回應讓警氣炸：知道還打

愛掛翠安！5歲妹全台語防疫宣導　提醒長輩減少群聚...奶音融化網

頭卡襪子曬衣夾、滿臉驚嚇妝容 拍攝者笑翻：宅家太久變瘋女皇

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

瑞豐夜市「扛罵名」復業！攤商吐複雜心聲：我也怕得病

直擊瑞豐夜市復業首日！一張照曝「高雄人氣魄」他不甩還跨封鎖線

全台大血荒！庫存量「雪崩式下滑」剩3.3天　衛福部晚間喊話

石崇良失言他狂挺「誰沒犯過錯？」急診醫酸柯：自己犯錯很會甩鍋

居家工作1招切換「登入登出」模式　早晚5分鐘筆記建立儀式感

好市多買雞肉被碎骨扎到！她善意發文提醒　隔天收「廠商私訊」

陳時中打第一劑AZ已逾12週！打第二劑時程「我可能再等等」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

疫苗荒是「傳統美德」害的！首任疾管局長：國外在買明、後年的份

「拜託給我一餐！」桃園男疫情失業沒飯吃…餓到找警哭求一碗泡麵

美國宣布捐「80瓶疫苗」給這國！網看傻：根本汙辱　真相曝光

蔡健雅巧手切水果「變成一幅畫」！芒果綻開是金魚…網嘆：太有才

女星喝咖啡細菌感染！　身邊同事也遭殃「吐的吐瀉的瀉」…超無奈

柯文哲批長者搶打疫苗「習慣不改」　許家蓓嗆：未先規劃怪民眾？

高雄市區唯一！瑞豐夜市首日現況：機車闖入當賽車　情侶趕來吃這味

18歲木村光希出道拍電影！挑大樑「恐怖片女主角」…日網開酸

快艇雙槍合砍61分　喬治：我和雷納德是個健康組合

中國成為「系統性挑戰」　趙立堅痛批北約「搞小圈子」不得人心

無印、大創五款必備「廚房小物」　星球餐盤瞬間擁有浪漫氛圍

基隆男餓昏頭...闖紅燈毀3汽車　誤踩油門「360度迴轉」撞警機車

生活熱門新聞

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

好市多買雞肉被碎骨扎到！隔天收廠商私訊

全台大血荒！庫存剩3.3天　衛福部喊話

沒排到疫苗不用生氣　醫：搶打AZ的人可能會後悔

跟男友愛愛「隔天必尿道發炎」　正妹痛到哭

「孝子背母」打疫苗！嘉義水上最美畫面令人動容

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」

首任疾管局長：疫苗不足與傳統美德有關

全球疫情持續失控　醫師：被一心態害慘

瑞豐夜市重新營業邀逛街　網怒：還在三級欸

才高興講電話...彰化染疫里長出院口吐白沫亡

獨／高雄男「染疫21天」現況曝！每天緊盯誰因他染疫

IG小模PO約砲！他實測加3個曝真相

更多熱門

相關新聞

台南新增佳里確診個案的丈夫及女兒陰轉陽

台南新增佳里確診個案的丈夫及女兒陰轉陽

中央流行疫情指揮中心15日公布全國新增132例本土確診病例，台南佳里區新增2個案，60餘歲的男子案13263、20多歲女性案13264，這是案10875因新北姪女，將女兒帶到台南佳里託付她而感染，她再感染其先生及女兒。

嘉縣東石超商女店員確診！店家停業2天匡列24人

嘉縣東石超商女店員確診！店家停業2天匡列24人

快訊／長輩預約疫苗抱怨多　柯文哲這樣說

快訊／長輩預約疫苗抱怨多　柯文哲這樣說

生鮮超市、蘇澳小七　宜蘭公布花蓮確診者足跡

生鮮超市、蘇澳小七　宜蘭公布花蓮確診者足跡

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染苗栗京元電

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

淡水女子墜樓　警衛驚見腳掌斷肢

新冠症狀已改變！　新排名曝光

張善為近況曝光！助理透露探視情形

布拉格市長：希望盡快「運送疫苗到台灣」

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

他「連跑4銀行」10萬紓困貸不了！網點出關鍵

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童預言成真　英國出事了！

筱蕾腦瘤復發！手術不住院

瑞豐夜市復業首日！一張照曝高雄人氣魄

即／88歲嬤剛打完疫苗！卻被粽子噎到亡

孫德榮身價3億卻罹癌！名嘴：錢多也沒用

賈永婕忙到凌晨…中午又送便當！被護理師1句話感動

石崇良失言　醫發文挺：柯犯錯就甩鍋

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面