苗栗雨衣大盜抓到了！民眾宅在家他快失業改偷商店　所長追捕受傷

▲陳姓慣竊趁著下雨的深夜，身穿雨衣潛入商家偷取香菸及酒類。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份派出所，日前接獲多起機車失竊及店家遭竊案，歹徒犯案手法皆為騎乘腳踏車去偷機車後，再騎機車行竊店家，短短2周即偷了3機車及3商店；警方鎖定1名陳姓嫌犯（67歲）並前往緝捕。追捕中，所長林煥然手部還因此受傷縫合4針，但還是順利將陳男逮捕，全案將依竊盜罪嫌偵辦。

頭份分局表示，接獲通報後立即成立專案小組，經多日調閱監視器，鎖定陳男涉有重嫌，且追出犯案完畢後放置做案衣服、安全帽及腳踏車的地點，由於陳嫌非當地民眾且居無定所，故專案小組員警土法煉鋼，連日於該處埋伏守候。

警方指出，23日0時40分發現陳嫌騎乘贓車攜帶贓物（香菸22條、洋酒4瓶）回到埋伏處所，員警見機不可失、隨即上前盤查，陳嫌見狀拔腿就跑躲進路旁草叢，員警自後追趕逮捕。陳男坦承，所騎機車是於頭份市國華街竊取後，騎乘至興隆路一處雜貨店內竊取香菸、洋酒等物品。

▲▼警方逮捕陳男後，在他車上取出22條菸、4罐洋酒等贓物；另所長林煥然在追捕過程中手部受傷縫4針。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，頭份所所長林煥然在休假中得知此事，也自動返回協助埋伏、逮捕；在逮捕過程中陳嫌企圖逃脫，林所長為了追緝陳嫌，造成右手掌受傷縫合4針，所幸包紮後已無大礙。

據了解，陳嫌平日不務正業，日前均於苗栗、頭份、竹南等地區以侵入住宅竊盜犯案模式維生，近來因應疫情升溫，防疫提升三級警戒，民眾都宅在家中，侵入住宅竊盜被發現的機率增高，陳嫌遂變更作案目標，等待營業的店家關門休息之後再侵入竊盜財物；6月至今涉及苗栗多起竊案，光頭份地區已查出有6件。全案擴大偵辦中。

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