京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　他心痛曝現況：亂成一團

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京元電「路上炸滿垃圾山」驚悚畫面曝！　曾玟學曝現況：亂成一團

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲議員曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

苗栗疫情趨緩，前進指揮所近日完成階段性任務撤出，京元電廠移工也陸續完成隔離。不過，苗栗縣議員曾玟學24日深夜在臉書貼出數張驚悚照片，指出外籍移工個人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，更推積在大街上，宛如是垃圾山，讓他不禁悲嘆「這就是移工宿舍所面對的真實狀況。」

以下為曾玟學6月24日臉書貼文全文：

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苗栗疫情趨緩，前進指揮所完成階段性任務撤出，而京元電的移工也陸續完成隔離，這幾天從外縣市回來宿舍準備要復工，原以為事情告一段落，但從昨天到現在，整個宿舍的處理依然亂成一團。

前幾天就有隔離中的移工跟我們說，他們每個月要付3500元租金的宿舍，在沒有任何告知的情況下，私人物品被擅自打包得像垃圾一樣堆在走廊，且有人的床位竟已經住了其他人。

而昨天解除隔離回到竹南的移工，被告知因疫情關係，房間必須降低負載，從原本8人一間房更改為4到6人一間房，會更動大家的房間，將同廠的人安排在一起。但這些配合公司安排搬進去的人，不只有自己的行李還有原本住在裡面的人的行李，整個房間的空間堆滿物品動彈不得。

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學指出「這不是垃圾堆，全是員工的私人物品」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

而更有一批員工被要求從竹南搬到造橋，造橋宿舍空間比竹南宿舍更小，大多數卻仍是6人一房，只是室友換人，房間放上三組床架後只剩走路空間，許多人抱怨，那倒不如維持原狀，調整後的空間變得更密集，真的能達到降載功能嗎？

另外，昨天許多搬到造橋的人也反映時間匆忙，有些人沒有晚餐、沒有床，通通像擠沙丁魚一樣睡到地板上，甚至還有因為房間太小睡在桌子上、走廊上的。

床的部分，原本仲介公司是有找搬家公司幫忙，但一聽到是京元電宿舍，就沒有搬家公司敢接，所以仲介公司只好靠自己的員工慢慢搬慢慢組，導致速度跟不上，有員工直到此刻還是沒床睡。

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學指出「全都是員工的私人物品，像垃圾一樣堆在走廊」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

我也請勞青處幫忙建議仲介公司，可以邀請移工們一起幫忙搬跟組床架，大家分頭把處理自己房間的床架，應該很快就可以完成，我相信移工們也都很樂意做這件事，不然等仲介弄不知道要弄到什麼時候。

但擅自移動物品跟宿舍分配的問題還是很大，移動物品堆的跟垃圾堆一樣也很難改善，因為已經發生，也沒辦法恢復原狀，只能提醒之後避免再發生類似事件。但目前也沒看到有新的宿舍區，降載是不是只是把人塞到看不見的地方應付檢查，之後又變成原樣？還要持續觀察。

造橋宿舍的空間分配問題我也請勞青處協助了解，看起來應該至多是雙人房的空間塞到六個人，是否符合勞動部「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」之中居住空間面積每人3.6平方公尺的基準，若移工居住空間若未符合裁量基準，可要求業者、雇主限期改善，遲未改善將可裁罰6到30萬元，且不允許該空間繼續居住移工，最嚴重狀況可廢止聘僱許可。

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學指出，「移工沒有床架大家都睡地板上，且空間狹小」。（圖／翻攝曾玟學臉書）

另外，今天指揮中心宣布三級警戒延長兩週至7/12，苗栗縣政府的移工禁令是否跟著延長兩週也未說明，建議徐縣長能聽從中央疫情指揮中心6/9的建議，不分國籍的皆採取三級警戒，其實王必勝醫師進駐苗栗的前進指揮所早就把高中低風險的個案都做了分流與隔離，成效也非常明確。

退一百步來說，徐縣長的移工禁令，也把完全不相關的移工鎖了兩週，這樣的隔離時間連高風險的人都住完防疫旅館要回來上班了，全縣的外籍員工還要被一起限制實在很奇怪，而解除這項禁令也非要讓移工可以到處啪啪走，在7/12前都是三級警戒，一樣是非必要避免外出，帶好口罩做好實聯制且不得群聚。

最後還是要再說一次，病毒不會挑國籍攻擊，我們千萬別自己落入這對立之中，要改善的是住宿環境跟落實各項防疫措施，希望徐縣長能審慎考量。

▼議員曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

▲曾玟學曝苗栗京元電移工宿舍現況。（圖／翻攝曾玟學臉書）

 
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