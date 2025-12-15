噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官看不下去出手重判

▲桃園黃姓男子猥褻6歲女童，即便無肢體接觸，仍被重判3年8個月。（示意圖／取自pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園某診所驚傳惡狼出沒！一名黃姓男子趁著6歲女童獨自復健時，在診所內三度掏出生殖器，問女童「要不要摸？」桃園地院審理後，近日依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，重判3年8個月有期徒刑。全案仍可上訴。

根據判決書，6歲女童小雅（化名）今年2月6日獨自在復健診所治療，黃男見她身旁無大人陪同，竟心生歹念，趁著小雅走向廁所時，迅速起身追上，並在廁所門口直接掏出生殖器，問她「妳看到了嗎？」

小雅害怕回到書櫃前，但黃男又接連兩次在椅子上對她裸露下體，並假意問她要不要幫忙拿書，企圖吸引她的目光，整個過程都被監視器拍下。

出庭時，小雅驚恐地回憶：「有人對著我摸他的小雞雞，還叫我摸」，她感覺自己「被欺負了」。黃男則辯稱，自己只是在玩手機遊戲，因角色穿著暴露才一時興起，且是想露給辦公室的護理師看，並非針對女童。

不過，法官勘驗監視器畫面後，認為他所處位置有柱子遮擋，護理師根本不可能看見，認定其行為就是針對年幼無助的女童，縱使沒有肢體接觸，也已違反女童意願，並嚴重侵害她的性自主決定權。

最終，法官考量黃男否認強制猥褻，迄今未與被害人及其家屬達成和解，犯後態度不佳，因此本月10日依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年8個月。全案仍可上訴。