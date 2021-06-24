不滿沒拿到薪水！電視台主播直播到一半「向公司討錢」

▲Kabinda Kalimina在播報新聞時，突然指控公司「未付薪水給他和同事」。（圖／翻攝自臉書／Kabinda Kalimina）

實習記者高琳景／綜合報導

非洲尚比亞一名電視台主播，日前在現場連線時，竟在螢幕前直接向公司「要薪水」，雖然節目立刻將畫面切換到別的片段，但已在網路熱議。電視公司隨後發聲明表示「主播喝醉了」，不過主播繼續在臉書強調，「我和同事都沒拿到薪水」。

綜合外媒報導，任職於尚比亞KBN電視台的主播卡利米納（Kabinda Kalimina），在20日晚間播報新聞時，原先正在唸新聞稿的他，忽然深吸一口氣開始指控，「各位先生和女士們，我為新聞工作，但我們都是一般人，必須得到薪水才能活，但我和其他同事都沒有收到薪水。」

卡利米納在指控後，畫面立刻被切到別的片段。公司執行長也隨即發表聲明指控卡利米納「他喝醉了！作為KBN電視台的我們，對於他酒醉行為感到震驚。」並澄清，「KBN電視台為員工做了非常完善的申訴程序，他們可以通過這些程序來進行投訴，而卡利米納昨晚的行為是非常不合適的，也不能代表公司的形象，我們強力譴責這種想一夜成名的噱頭，是非常卑鄙的行為。」

對此，卡利米納不滿地在臉書反擊，「對，我在電視直播中確實說了那些話，但僅僅是因為大多數同事害怕，但不代表我們不應該說出來。」

據了解，目前公司高層決定對卡利米納進行調查，並將可能參與該計畫的相關人員，採取紀律處分。