福建對台第一線主官補齊　14歲考上清大的黃文輝任廈門代理市長

▲57歲的黃文輝任廈門代理市長。（圖／翻攝中國新聞週刊）

記者魏有德／綜合報導

大陸福建省為對台工作第一線，為「通、惠、情」兩岸促統促融的實驗重鎮，其中，廈門市與金門隔海相望，被認為是前線中的前線，在兩岸交流地位更是不容小覷。經過近一年的職務懸缺，廈門市十五屆人大常委會今（24）日經表決通過，決定由黃文輝代理廈門市長職務，並任命廖華生為廈門市副市長。

▲廈門市為大陸對台工作第一線。（圖／記者魏有德攝）

公開資訊顯示，57歲的黃文輝為福建仙遊人，14歲考入清華大學，21歲時於前身為華中工學院的華中科技大學取得碩士學位，從政後，仕途經歷均在福建省內。

黃文輝原為福建省節能技術服務中心幹部，一路升任至監測室主任，後轉換跑道進入仕途，從福清市科技副市長到廈門市副秘書長，目前出任廈門市代理市長，補上前市長莊稼漢轉任福建省委統戰部長後出缺近一年的空位。

廈門作為對台第一線，黃文輝曾在常務副市長任內提出，主動服務以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，積極探索海峽兩岸融合發展新路。在兩岸融合發展上，至2021年初，廈門市5年內累計新設台資項目3620個，實際使用台資22.57億美元（約609.39億元新台幣）。