快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

記者洪巧藍／台北報導

國內本土疫情爆發，三級警戒持續延長，中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增129例本土病例，其中有6例死亡。從5月11日本土社區疫情開始，國內累積超過1.3萬例本土病例，有超過500例死亡。

▲流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



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中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為129例本土個案及1例境外移入；另確診個案中新增6例死亡。

指揮中心表示，今日新增之129例本土病例(其中73例為居家隔離/檢疫期間或期滿檢驗陽性者)，為64例男性、65例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月4日至6月23日。個案分佈以新北市54例最多，其次為臺北市35例、基隆市9例、桃園市7例、屏東縣及高雄市各6例、苗栗縣及新竹縣各5例、南投縣2例。其中雙北地區以外縣市40例中，38例為已知感染源，2例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增6例死亡個案，為男性5位、女性1位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月11日至6月4日，確診日介於5月15日至6月5日，死亡日介於6月18日至6月23日。

▲0624確診死亡人數。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月22日累計公布12,958位確診個案中，已有9,288人解除隔離，解隔離人數達確診人數71.7%。

指揮中心表示，案14386為本國籍60多歲女性，於6月9日自巴西返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，6月22日檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內累計14,389例確診，分別為1,167例境外移入，13,169例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增1例空號病例(案10029)，累計102例移除為空號。

自2020年起累計605例COVID-19死亡病例，其中597例本土，個案居住縣市分布為新北市304例、臺北市237例、基隆市19例、桃園市15例、彰化縣9例、臺中市4例、宜蘭縣、新竹縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。