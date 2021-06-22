高中職以下教師「列下一波優先施打」！陳時中：開學前會有保護力

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22日）公布第七類疫苗接種對象，但該名單未將教育部原本爭取的「高中職以下教職員工」列入，引發外界好奇。指揮中心指揮官陳時中說明，目前校園都停課，教師不會接觸到學生，因此沒有安排在這波，但會列下一波優先施打，開學前會得到保護力。

陳時中說明，從7月1日起，接種對象不限廠牌擴增至第八類（65歲至74歲長者），另已完成第一劑疫苗者，也開放依建議接種第二劑的時間、廠牌完成接種。

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根據今日公布的名單中，未將教育部日前爭取的「高中職以下教職員工」列入第七類，陳時中說明，高中職老師與相關工作人員未來也會包含，主要是考慮這類民眾授課的對象都是沒有打疫苗的人，所以列在優先對象，但因為現在學校都停課，老師不會接觸到學生，因此沒有安排在這一波施打，「但在下一波就會開放，會在開學前得到一定的保護力」。

第七類疫苗接種對象包括：考試工作人員、幼兒園或國小安親班教育人員、軍人和國安文職人員、各類批發市場工第一線作人員、含高鐵等國家關鍵設施必要工作人員、媒體第一線探訪工作人員、全國第一線郵務處理人員、北北基桃計程車、國道客運和貨運司機、北北基桃傳統市場合法攤商、維持科學園區運作防疫工作人員、托育人員及托育機構、早療托育機構專業人員、雙北保母、戶役政系統機房人員等。



