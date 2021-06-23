報恩立陶宛買起來！3人氣品最熱銷　網狂推麵包脆片、百年巧克力

▲報恩立陶宛買起來！來自立陶宛的「Gudobele麵包脆片」超受歡迎。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

立陶宛人口不到300萬人，昨（22）日宣布捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣後，引發國人熱烈討論各種「報恩」方法，紛紛尋找有什麼商品能買！其中以異國美食聞名的超市city’super 就分享3項最熱銷的立陶宛進口商品，包括麵包脆片、氣泡礦泉水、百年國寶級巧克力，都是平時就相當受歡迎，此波銷量又增1倍！

1、Gudobele麵包脆片

▲「Gudobele麵包脆片」是三級警戒期間熱銷的異國零食之一。（圖／city’super提供）

city’super推薦來自立陶宛零食，其中「Gudobele麵包脆片」有BBQ、胡椒酸奶、酸奶洋蔥、起司蒜香風味，是採用香料麵包製作的餅乾，以立陶宛古老道地配方製作，無人工添加，有多種吃法，也是三級警戒期間熱銷的異國零食之一，原價139元，如今特價99元。

2、akvile愛可麗氣泡天然礦泉水

▲愛可麗氣泡天然礦泉水，平時就相當熱銷。（圖／city’super提供）

「akvile愛可麗氣泡天然礦泉水」不但是立陶宛礦泉水第一品牌，也是iTQi認證的世界名水，微氣泡天然礦泉水，無礦物異味，500ml每瓶售價30元，業者透露平常就相當受歡迎。

3、立陶宛百年國寶級巧克力「露特Ruta」

▲立陶宛百年國寶級巧克力品牌「露特Ruta」。（圖／city’super提供）

而立陶宛百年國寶級巧克力品牌「露特Ruta」也是許多網友狂推的零食，目前city’super推薦3種口味，「草莓綜合巧克力」以 -80度極低溫冰凍草莓，保留草莓完整風味，還可以同時品嚐到黑巧克力、牛奶巧克力與白巧克力；「85%經典黑巧克力」苦味鮮明，但又能同時感受到回甘的美味；「70% 薰衣草黑巧克力」聞得到陣陣薰衣草花香，以可可脂製做而成的濃郁香醇白巧克力，外盒採用透明窗式設計，看得見真材實料。每款售價240元，網友也認證「草莓那個不錯！」

▲萊爾富還推出世界啤酒節優惠活動。（圖／業者提供）

除了超市，在超商也能買到立陶宛商品！萊爾富就獨家販售2款立陶宛啤酒「沃福斯IPA精釀啤酒」和「沃福斯Beer Mail－芒果風味艾爾啤酒」，同時結合台、日、韓、歐美等多元酒款，同步推出「世界啤酒節」活動，即日起至7/13前更推出指定啤酒享3件79折、6件77折優惠。7-11也推出2款「國王撲克啤酒」，分別有黑色瓶身King和紅色Queen造型，值得收藏！

▲7-11最新國王撲克啤酒。（圖／7-11提供）

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