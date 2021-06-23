全聯開賣「家用快篩試劑」！6／24起「雙北266家門市」陸續上架

▲全聯開賣COVID-19快篩試劑。（圖／全聯提供）

記者林育綾／台北報導

繼四大超商公布販售COVID-19家用快篩試劑後，全聯也公布將於明（6/24）下午2點，在雙北共266家有藥商許可執照門市，陸續上架販售「泰博-福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」。

為對抗疫情擴大採檢量能，食藥署19日公布核准5款家用快篩試劑，讓有需求民眾就近至藥粧店、醫療器材行、超商或藥局購買。目前除了四大超商已陸續開賣，全聯也表示將於明24日下午2點起，在雙北共266家有藥商許可執照門市，陸續上架販售「泰博-福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入，售價1500元，平均單入300元，提供消費者居家檢測更方便選擇，每店限量開賣，售完為止。

另萊爾富今日於台北迪化店、新北五工店，首次開賣家用快篩試劑，開賣約半小時已幾近完售，緊急宣布今晚加碼新竹以北約68家門市販售「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，每店皆限量10盒。7-11也將在6/25起開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」。

而原訂26日開賣的全家也於稍早宣布，因試劑陸續到貨，預計明（24）日晚10時起民眾就可至全台藥商許可之3800門市購買，數量有限、售完為止。

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