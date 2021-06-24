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拜登完成「統一戰線」　謝金河「台灣也會被整合」：大時代的開始

▲▼G7,拜登（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統拜登近日出訪歐洲，除了參加日內瓦舉行的美俄高峰會之外，也和歐洲各國重修舊好，並強調中國大陸的潛在威脅。對此，財訊傳媒董事長謝金河23日晚間在臉書以「拜登完成統一戰缐：全力抗中」為標題PO文。

謝金河表示，拜登的歐洲行，完全體現了列寧主義的精髓，「他整合了歐洲，完成了一個抗中陣缐，這是未來世界的主軸，台灣也會被整合進去，這是一個大時代的開始。」

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謝金河分析，美國前總統川普採取單邊的單獨行動，且美俄關係交惡；但反觀拜登準備「打群架」，從G7峰會到北約組織30國領袖，會後公報都直指中國，「G7公報呼籲中國尊重人權和基本自由，尤其是新疆及香港的問題；還有強調台海和平穩定，和平解決兩岸爭議：這當中也呼籲世界衞生組織要在中國展開及時，透明的病毒溯源追查；在北約組織公報上特別稱中國是『系統性的挑戰。』這個針對性十分強烈！」

▲▼美國政府捐贈的250萬劑莫德納疫苗抵達台灣。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

▲美國政府捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗。（圖／翻攝自美國在台協會臉書）

謝金河說，拜登還和俄羅斯總統普丁完成美俄峰會，「對俄羅斯來說，從上個世紀80年代美蘇冷戰後國家競爭力減弱之際，這回美中角力，俄羅斯也有伺機再起的機會，而美中俄三方都有不同的利益和矛盾，這回俄羅斯成為美國結盟的對象。」

綜合上述，拜登完成了統一戰線，且戰術靈活地跟進中國的疫苗外交，未來也會排除有軍方背景的中資企業，讓美國盟友參加美國的「一帶一路」，這是擴大百年以來最大基礎建設的內容。

謝金河表示，拜登針對綠色產業、新冠病毒溯源、國際洗錢及駭客攻擊等議題，逐漸在世界形成共識，且箭頭指向獨裁集權體制，「從6月10日到6月18日，這個世界發生很多大事，台灣的未來也會在這個大架構中出現大變化！」

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