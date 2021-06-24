快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

記者陳家祥／台北報導

行政院24日院會將公布紓困4.0精進方案，據了解，將放寬2020年所得40萬8000元以下的自營作業者與無一定雇主勞工，也可依投保薪資門檻，領1萬元或3萬元的現金補助，不限制以2019年所得為依據，估計有1.6萬名勞工可受會。勞工個人紓困貸款50萬個名額申請額滿後，也擬再加碼50萬名。

受到新冠肺炎疫情影響，台灣目前仍在全國三級警戒中，為了協助商家、民眾度過疫情難關，政院日前推出紓困4.0措施，投入千億振興國內經濟，原則比照去年的紓困方案。但方案推出後，仍有部分民眾無法納入，因此政院著手研擬精進方案，盼讓更多民眾能獲得紓困挹注。

自營業紓困門檻放寬 採納2020稅籍資料

勞動部日前宣布小攤販等自營業者與無一定雇主勞工的紓困補助，訂定「2019年所得在40萬元8千元以下才可獲補助」的排富門檻，但有自營業者在2019年因所得超過該門檻，而無法申請補助，但到了2020年卻受疫情重創，導致年所得在40萬8千元以下，如今卻被排除在紓困補助之外。

由於此門檻不符民情，引來不少自營業者不滿，行政院經跨部會紓困平台討論後決定，擬放寬2020年的年所得在40萬8千元以下自營業者與無一定雇主勞工，也可獲得1萬元或3萬元的紓困補助。

據了解，因目前仍在報稅期間，要等6月底報稅結束後，2020年自營業者所得資料才會明朗化，部分提前報完稅者現在就可準備好今年的報稅資料。行政院原則上已敲定放寬，至於何時宣布放寬則尚未決定。

此外，朝野提案的染疫死亡者發放10萬元喪葬補貼，政院原則上也同意發放。

10萬元勞工紓困貸 增加50萬名額

另外，10萬元紓困貸款方案，18日開辦第4天，累積申貸件數已達110.9萬件，由於收件數量遠遠超過原本預定50萬個名額，勞動部在19日0時截單，引發各界討論。

對此，行政院表示，雖然勞動部暫緩受理申請，但對於增加名額「朝正面方向規劃」。此外，立院要求的10萬慰問金，也是精進方案正評估的項目。

夏季電價減免 6月先行、7月待議

而關於朝野立委提出的夏季電價減免，行政院也納入討論，由於夏季電價由6到9月長達4個月，原則上不會整個夏季電價都暫緩實施，預計先以6月暫緩為主，而三級警戒延長到7月12日，7月夏季電價是否暫緩實施，仍待最後敲定。