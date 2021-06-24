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綠營大數據／羅智強疫苗乞丐說遭逆轉　網質疑國共一搭一唱

▲▼羅智強批蔡政府是疫苗乞丐。（圖／翻攝羅智強臉書）

▲羅智強批蔡政府是疫苗乞丐。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者陶本和／台北報導

美國捐助台灣250萬疫苗，國民黨市議員羅智強的「疫苗乞丐」說法掀起議論。根據綠營網路聲量調查數據，「乞丐」的討論不小，但是特別的是藍營黨公職附和的人不多，顯然連藍營內部有歧見，加上央視也附和稱台灣淪為乞丐島，讓網友開始質疑國共一搭一唱。

熟悉綠營大數據的幕僚指出，羅智強一開始提出「疫苗乞丐」的說法很快受到關注；不過比較周一和周二的臉書聲量，會發現周二（22日）明顯多出許多非綠營人士的發文，而且是明顯反駁羅智強的論述，顯然「疫苗乞丐」的說法有被逆轉的趨勢，導致國民黨又呈現逆風狀態。

綠營幕僚表示，週二下午立陶宛捐贈兩萬劑疫苗，且公開表示是為報答去年台灣捐贈10萬片口罩，彰顯蔡英文政府去年「口罩外交」成功，更證明國家之間的醫療資源互助，並非乞丐行為。

根據多個網路觀測數據顯示，「乞丐疫苗」一說的討論一開始多集中在羅智強臉書、親藍媒體以及PTT八卦版，未擴散到其他平台或藍營政治人物。

綠營幕僚指出，但自從時事評論員管仁健發了一篇「麵粉乞丐為何要嘲笑疫苗乞丐？」打連羅智強後，包含像是藍營出身的黃澎孝，過去曾擔任國民黨中央政策會總幹事，也發文暗批羅智強恩將仇報，忘記若不是美國當年的及時援助，國民黨兩百萬軍民早就把台灣吃垮了，此文吸引4000多讚，1400多次分享。

在無黨籍方面，高雄市議員黃捷、台北市議員苗博雅也都發文批評羅智強發言失當，顯然這一波羅智強主導的「疫苗乞丐」的說法，反而逆轉變成連藍營跟無黨籍都加入批評的熱點。

在藍營方面，綠營幕僚發現，相關討論則僅限於羅智強臉書和同溫層內，難以擴散，「只成就自己的聲量，卻讓國民黨成為眾矢之的。」

另外，中國官媒央視「海峽兩岸」於22日的新聞節目也跟進乞丐說法，痛批民進黨的政治操作讓台灣淪為「乞丐島」。綠營幕僚指出，在此訊息一出，不少網友開始質疑，「國共一家親」，國共兩黨口徑一致。

綠營幕僚分析指出，從網路正負面情緒來看，自六月初開始，「乞丐疫苗」的負面聲量一直是正面聲量的10倍左右，甚至超過10倍，比羅智強本人的臉書還要吸仇恨值。

對此，民進黨發言人顏若芳受訪表示，國際之間的援助本來就是常態，台灣也曾在國際疫情嚴重時，捐贈這些國家口罩和醫療設備，羅智強這些羞辱言論不僅對伸出援手的國際盟友很失禮，也對於台灣取得疫苗沒有幫助，現在又跟阻礙台灣取得疫苗的中共口徑一致，更惹人爭議，羅智強操作過頭讓民眾反感，就是這一波「乞丐說」逆轉的原因。

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