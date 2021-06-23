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加入共產黨被警告別玩笑！　劉樂妍最新回應「我沒入黨是遊戲！」

▲▼劉樂妍入黨照惹議 。（圖／翻攝 劉樂妍微博）

▲劉樂妍「入黨照」引起兩岸爭議 。（圖／翻攝 劉樂妍微博）

記者任以芳／北京報導

藝人劉樂妍今（23日）突然在個人微博曬出一張加入中國共產黨一週年的照片，表示自己已經入黨，遭到許多大陸網友貼文警告「這不能開玩笑」，台灣甚至有人要舉報她違反《兩岸人民關係條例》。《ETtoday新聞雲》北京特派記者晚間也訪問劉樂妍本人，她十分驚訝表示，「自己根本沒有入黨，那只是一款手機APP的遊戲，要怎麼告我。」

據了解，這款APP是大陸官媒《人民網》推出的百年黨慶小遊戲，只要輸入名字、居住地、入黨年份就會出現黨齡圖。劉樂妍的入黨照，內容標示「我的黨齡一年，我是中國共產黨員劉樂妍，我在河北向黨報到。」實際上，這只是遊戲生成的圖片，沒有任何實質入黨作用。

▲▼ 劉樂妍入黨照被陸網民警告 。（圖／翻攝 劉樂妍微博）

▲ 劉樂妍「入黨照」被陸網民警告別開玩笑。（圖／翻攝 劉樂妍微博）

結果，劉樂妍入黨照引起大陸網民警告，「確定入黨嗎？不要隨手填，這不是開玩笑的。」、「如果你不是黨員請刪除」、「這刻不是開玩笑的」、「你台灣人能入黨？」由於，加入共產黨不是簡單事情，台灣人更不可能。因此，劉樂妍「入黨照」引起許多大陸網友誤會批評。

對於自己「入黨照」遭到警告，劉樂妍澄清，「很多人台青、大陸朋友都在玩這款遊戲，網友真的誤會大了！」她還說，如果加入共產黨，不用讀書，不用寫功課，手續能簡單一點的話，那其實真的可以考慮。但是我真的不喜歡讀書，不想寫功課，好不容易長大成人了，我不想再為難我自己。

至於，談到台灣有人要檢舉她違反《兩岸人民關係條例》，劉樂妍說，根本沒入黨怎麼告我，每次台灣輿論都在攻擊我，時間久了也習慣了，更何況這只是一款手機遊戲，真的不用太認真。

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