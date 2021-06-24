「革命聖地」延安時期13年　共產黨抗日到進京轉捩點

▲陝西省延安市延安革命紀念館，在今年成為中共推動紅色旅遊的熱門紅色景點。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／延安報導

中國共產黨將於7月1日，在北京舉行百年黨慶重大紀念活動，陝西省延安市作為中共的革命聖地，在總書記習近平提出「學習黨史」後，在今年成為「紅色旅遊」的主要目的地，吸引千千萬萬「共產黨人」到此一遊，學習當年中共紅軍在經過2萬5000公里長征後，在此經營13年，從抗日到發動解放戰爭的歷史過程。

陝西省延安市為於陝北，黃土高原上，面積3.7萬平方公里，人口約220萬人，1935年紅軍長征到達陝北後，延安成為中華蘇維埃共和國的首都。

▲中共中央於延安時期，在楊家嶺的辦公廳。（圖／記者陳政錄攝）

在延安時期，中國共產黨包括毛澤東、周恩來、劉少奇等領導人，先後於棗園、楊家嶺、王家坪等地辦公，作為中共中央的根據地，戰鬥和生活了十三年，居住地和辦公點以黃土窯洞為主，並於南泥灣啟動大規模屯墾。

在延安期間，毛澤東利用蘇德戰爭爆發，無暇經營中共事務時間，在1941到1945年，展開「整頓作風」運動，肅清所謂教條主義影響、提高黨內成員馬克思列寧主義水平，其中以王明為首的國際派，成為主要標的，整個整風運動，還包括統一思想，端正作風，加強紀律，純潔組織，提高黨的戰鬥力的第二階段，以及重新學習中共歷史、總結經驗、展開自我批評的第三階段，在共產黨在毛澤東的領導下取得團結，為後續在國共內戰中行動，奠定基礎。

▲陝西省延安市棗園革命舊址內的毛澤東故居，如今是大陸學習黨史的聖地。（圖／記者陳政錄攝）

除此之外，中共還在此成立抗日軍事政治大學（1936年）、炮兵學校，1938年創辦魯迅藝術學院等，在整風運動期間於楊家嶺舉行「延安文藝工作者座談會」等；接著，1945年抗日戰爭結束後，於1946年打響的國共內戰，中共中央也在延安主導「解放南京」、渡長江等戰役，直至1948年3月23日，毛澤東、周恩來、任弼時在陝北吳堡縣東渡黃河，1949年解放北平（北京）後，中共中央機關才從延安轉入北京。

如今，延安市成為中共在今年，動員全國各機關、組織學習的「革命聖地」，同時也因延安是現任中共領導人習近平，在知青時期的「下鄉處」，使得「延安精神」，成為2021年中共建黨百年前的熱門詞彙。

按照中共全國人大副委員長王晨，在建黨百年前，於黨媒《人民日報》上刊文說法，中國共產黨在延安時期，面對殘酷戰爭環境考驗，展開成立以來第一次大規模整風運動，展開大生產運動，這些都是黨和人民戰勝各種艱難險阻、開創革命事業的有力保障。他說，當前中國正處在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交會的關鍵節點，正處於實現中華民族偉大復興的關鍵時期，世界正經歷百年未有之大變局，「今天我們學習百年黨史，弘揚延安精神，就是要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，從歷史中獲得啟迪，從歷史經驗中提煉出克敵制勝的法寶。」

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