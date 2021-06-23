柯文哲晚上赴指揮中心開會　 北市疫情生變？7個字回應了

記者洪巧藍／台北報導

北農群聚案擴大，台北市長柯文哲晚間7點到指揮中心，和指揮官陳時中等專家小組開會，針對「跨縣市疫調如何整合」進行討論，進行約1小時會議。傳出因為疫情生變才前往開會，柯文哲離去時受訪回應「都是媒體在造謠」。

▲柯文哲晚上到指揮中心開會約一小時後離去。（圖／記者洪巧藍攝）

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針對北農群聚事件，中央流行疫情指揮中心今日宣布啟動「市場專案」強化相關防疫作為，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。其中包含自6/24零時起，雙北批發市場所有從業人員未持有6月20日以後檢驗陰性證明者不得進場，且規定須於完成篩檢後方得接種COVIID-19疫苗。

為提升雙北批發市場各從業人員篩檢意願，篩檢站設置應鄰近市場並配合其作業時間；專案結束後，仍延長篩檢站設置時間，以利周邊攤商及社區民眾就近篩檢，以社區清零。

柯文哲23日下午召開防疫記者會時，表示北農2個市場每天出入人數上萬，且很多出入的人不是住在當地，有北市各行政區、首都生活圈甚至到中南部，人員組成相當複雜，「我最近在研究苗栗電子場外寮感染，那個比較簡單，都住宿舍，不像北農流動性來自全台各地」。

他說，今天（23日）晚上會跟指揮中心開會，針對「跨縣市疫調究竟如何整合或是更有效率」進行討論，「目前的方式太花時間，才會發生確診來上班」等情況。他強調，不是說其他縣市慢，但人的習慣，要調查清楚才會通知，關於跨縣市疫調如何更有效整合，要再跟中央討論一下。